Ce părere are Regele Charles despre președintele Donald Trump. Dezvăluirile unui jurnalist britanic

Jurnalistul britanic Tim Shipman susține că Regele Charles nu este cel mai mare fan al președintelui american Donald Trump, potrivit Express. Asta deși monarhul și președintele par întotdeauna foarte prietenoși unul cu celălalt. Citând o sursă familiarizată cu negocierile privind vizitele de stat, Tim Shipman a scris în The Spectator că „Regele nu a vrut ca Trump să vină într-o vizită de stat aici (în Marea Britanie n.r.) pentru că este regele Canadei, iar Trump a amenințat Canada”.

Jurnalistul s-a referit la vizita de stat făcută de Donald Trump în septembrie anul trecut la Castelul Windsor. Se pare că Regele a fost deranjat de atitudinea lui Trump față de Canada. Președintele american i-a supărat pe mulți canadieni prin introducerea de tarife vamale la exporturile canadiene către SUA. În plus, Trump a vorbit despre o posibilă transformare a Canadei într-un stat american.

În prezent, se zvonește că Regele Charles va vizita SUA în următoarele luni. Se preconizează că vizita de stat va avea loc în aprilie, pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a Independenței Americii. Deși vizita nu a fost confirmată, se așteaptă ca Regele să fie însoțit de Regina Camilla.

Tim Shipman susține că Regele nu dorește să facă vizita, dar nu poate scăpa de ea. Iritarea Regelui ar fi provocată și de ultima problemă apărută în relația SUA-Canada. Administrația Trump a amenințat cu blocarea inaugurării unui pod dintre cele două state construit de guvernul canadian. Americanii au solicitat canadienilor să dețină jumătate din obiectiv.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze afirmațiile jurnalistului Tim Shipman.

(sursa: Mediafax)