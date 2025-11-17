Donald Trump, deschis la adoptarea de noi sancţiuni americane împotriva Rusiei

"Orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată sever", le-a spus Trump jurnaliştilor duminică seară pe aeroportul Palm Beach din Florida.



"Am putea adăuga Iranul la această formulă", a mai spus Trump.



Liderul de la Casa Albă nu a furnizat alte detalii privind măsurile punitive plănuite.



Vineri, premierul ungar Viktor Orban a declarat, după o întâlnire cu Trump, că a primit asigurări din partea preşedintelui american că ţara sa va putea să continue să importe ţiţei din Rusia în pofida sancţiunilor SUA împotriva Moscovei.



Guvernul SUA a impus la sfârşitul lui octombrie sancţiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia.



Decizia a fost o reacţie la refuzul preşedintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt "războiului absurd" împotriva Ucrainei, a declarat secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent.



Sancţiunile sunt menite să crească presiunea asupra sectorului energetic din Rusia, limitând capacitatea Kremlinului de a-şi finanţa maşina de război, notează dpa.

AGERPRES