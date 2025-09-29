Donald Trump și Netanyahu, plan de pace pentru Fâșia Gaza

Liderul de la Casa Albă a anunțat că negocierile sunt foarte aproape de finalizare și și-a exprimat speranța că gruparea militantă Hamas va accepta propunerea americană de pace. În cadrul conferinței de presă comune, Trump a afirmat:

„Vreau să-i mulțumesc prim-ministrului Netanyahu pentru că a fost de acord cu planul și pentru că a avut încredere că, dacă lucrăm împreună, putem pune capăt morții și distrugerii pe care le-am văzut timp de atâția ani, decenii, chiar secole și putem începe un nou capitol de securitate, pace și prosperitate pentru întreaga regiune”.

Vizita lui Netanyahu la Washington, a patra de la revenirea lui Trump la Casa Albă și se petrece în contextul care mai multe state occidentale precum Franța, Marea Britanie, Canada au recunoscut un stat palestinian.

În paralel, armata israeliană contiună ofensiva din orașul Gaza care a agravat situația umanitară din enclava palestiniană.

Potrivit Al Jazeera, Planul de pace susținut de SUA pentru Gaza propune încetarea imediată a războiului prin crearea unui guvern tehnocrat temporar, eliberarea deținuților palestinieni și a ostaticilor israelieni , suspendarea operațiunilor militare, amnistierea membrilor Hamas care se implică în procesul de pace, pregătirea unei forțe de poliție palestiniene de forțe regionale sau internaționale și facilitarea de către SUA a unui proces de coabitare.

(sursa: Mediafax)