Trump anunță „Marea Deblocare” și avertizează: Dacă nu deschid ei strâmtoarea, o vom face noi!

"Vom deschide Golful cu sau fără ei - sau strâmtoarea, cum o numesc ei", a declarat preşedintele SUA, referindu-se la iranieni.



"Se va întâmpla destul de repede şi, dacă nu se va întâmpla, vom putea să obţinem acest lucru", le-a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One pentru o deplasare în Virginia.



"Se va deschide automat" pentru că, altfel, Iranul "nu face bani", a afirmat el.



Trump a sugerat, de asemenea, că alte ţări vor oferi ajutor, dar nu a menţionat nicio ţară.



"Alte ţări folosesc strâmtoarea. Aşadar, avem şi alte ţări care vor veni, şi ele vor ajuta", a spus Trump

