x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump anunță „Marea Deblocare" și avertizează: Dacă nu deschid ei strâmtoarea, o vom face noi!

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   15:40
Sursa foto: Hepta

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că Strâmtoarea Ormuz va fi "deschisă în curând", chiar dacă navigaţia pe această cale maritimă vitală pentru comerţul global rămâne sever restricţionată de Iran, relatează AFP şi Reuters.

"Vom deschide Golful cu sau fără ei - sau strâmtoarea, cum o numesc ei", a declarat preşedintele SUA, referindu-se la iranieni.

"Se va întâmpla destul de repede şi, dacă nu se va întâmpla, vom putea să obţinem acest lucru", le-a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One pentru o deplasare în Virginia.

"Se va deschide automat" pentru că, altfel, Iranul "nu face bani", a afirmat el.

Trump a sugerat, de asemenea, că alte ţări vor oferi ajutor, dar nu a menţionat nicio ţară.

"Alte ţări folosesc strâmtoarea. Aşadar, avem şi alte ţări care vor veni, şi ele vor ajuta", a spus Trump

.AGERPRES

×
Subiecte în articol: donald trump stramtoarea ormuz redeschidere
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri