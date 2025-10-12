Donald Trump va prezida summitul din Egipt privind pacea în Fâșia Gaza

La întâlnire vor participa șefi din peste 20 de țări, a anunțat președinția egipteană într-un comunicat.

Scopul acesteia va fi „încheierea războiului din Fâșia Gaza, intensificarea eforturilor pentru realizarea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu și inaugurarea unei noi ere de securitate și stabilitate regională”, se arată în comunicat.

Președintele SUA va sosi în jurul orei 9:00, ora locală (06:00 GMT), iar primul lucru pe care îl va face va fi să se întâlnească cu familiile prizonierilor.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, au confirmat că vor participa la summit, alături de Giorgia Meloni din Italia și Pedro Sanchez din Spania. Președintele francez Emmanuel Macron și-a confirmat, de asemenea, participarea, potrivit Al Jazeera.

Nu a fost clar dacă premierul israelian Benjamin Netanyahu sau vreun reprezentant al grupării palestiniene Hamas vor participa.

Anunțul vine în contextul în care zeci de mii de palestinieni s-au îndreptat spre nord, de-a lungul coastei Gazei, pe jos, cu mașina și cu căruța, spre casele lor abandonate și în mare parte distruse, în timp ce armistițiul dintre Israel și Hamas pare să se mențină.

Trupele israeliene s-au retras parțial în prima fază a acordului negociat de SUA, încheiat săptămâna aceasta pentru a pune capăt războiului Israelului împotriva Gazei, care a ucis peste 67.000 de oameni și a lăsat în ruine o mare parte din enclava afectată de foamete.

Hani Mahmoud, reporterul Al Jazeera din orașul Gaza, a declarat că încetarea focului „a pus capăt unei forme de violență, dar lupta continuă”.