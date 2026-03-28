Dosarul Andrew Tate, redeschis în Marea Britanie: Poliția reia ancheta pentru viol și agresiune

Hertfordshire Constabulary a decis să reia investigarea presupuselor infracțiuni de viol și agresiune sexuală care au fost raportate instituției între 2014 și 2015.



Decizia vine la o zi după ce Oficiul Independent pentru Conduita Poliției a informat că un fost detectiv ar putea fi supus unor proceduri pentru abatere gravă, din cauza unor 'presupuse eșecuri în investigarea corespunzătoare' a cazului.



'Suntem hotărâți să facem ceea ce este corect și să ne asigurăm că acuzații de o asemenea gravitate sunt investigate în mod corespunzător, temeinic și complet, indiferent de cât timp a trecut de la producerea lor', a transmis respectiva structură de poliție într-un comunicat.



Trei femei au depus plângeri împotriva lui Tate la poliție, dar cazul a fost clasat în 2019, după o anchetă care a durat patru ani.



'Era de mult timp necesar ca poliția din Hertfordshire să reia ancheta privind acuzațiile noastre de viol, abuz sexual și vătămare corporală aduse la adresa lui Andrew Tate. Nu am încetat niciodată să căutăm dreptate, având în vedere că, în opinia noastră, poliția nu a anchetat în mod corespunzător evenimentele petrecute între 2013 și 2015' - au reacționat cele trei presupuse victime într-o declarație comună.



În septembrie anul trecut, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a comunicat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru a formula acuzații penale.



Cele trei femei și-au depus plângerile împotriva lui Tate la Înalta Curte, alături de o a patra femeie - acuzații pe care fostul kickboxer profesionist le neagă 'categoric'.



Procesul civil este programat să aibă loc în luna iunie a acestui an.



Conform documentelor judiciare, Tate este acuzat că a îndreptat un pistol spre fața unei femei, spunându-i: 'Vei face cum îți spun eu sau vei regreta amarnic'; o femeie susține, de asemenea, că Tate a agresat-o cu o curea și a strâns-o de gât în mai multe rânduri.



Avocații lui Tate au negat anterior vehement acuzațiile, afirmând că acestea sunt 'false' și că femeile 'nu au fost controlate și nu s-au comportat ca și cum ar fi fost controlate' de el.



Tate se confruntă, de asemenea, cu proceduri legale în România, alături de fratele său, Tristan Tate, ambii negând orice faptă ilegală.



Cei doi urmează să fie extrădați în Regatul Unit după încheierea procedurilor din România, după ce poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare pentru alte acuzații separate de viol și trafic de persoane, implicând alte femei, scriu PA Media/dpa.



Aceste acuzații, pe care frații le 'neagă fără echivoc', datează din perioada 2012-2015. AGERPRES