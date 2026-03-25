Incident grav la granița cu Rusia: centrală din Estonia lovită de o dronă, Letonia în alertă

Drone din spațiul aerian rusesc lovesc Estonia și cad în Letonia. Autoritățile acuză efectele războiului din Ucraina

Tensiunile din Europa de Est escaladează după ce drone provenite din spațiul aerian rusesc au lovit Estonia și au căzut pe teritoriul Letoniei. Autoritățile din cele două țări vorbesc despre consecințele directe ale războiului dus de Rusia în Ucraina și au declanșat investigații oficiale, potrivit Euronews.

Incident grav la centrala Auvere din Estonia

Un incident alarmant a avut loc în nord-estul Estoniei, unde o dronă a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere, potrivit Serviciului de Securitate Internă (ISS).

Centrala, operată de grupul Enefit Power, este situată în apropierea orașului Narva, chiar la granița cu Rusia — o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere geopolitic.

Directorul general al ISS, Margo Palloson, a declarat că astfel de incidente sunt „efecte ale războiului de agresiune la scară largă al Rusiei” și a avertizat asupra riscului ca situații similare să se repete în viitor.

Procurorii estonieni au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Alertă și în Letonia: dronă prăbușită, posibil ucraineană

În paralel, autoritățile din Letonia au confirmat că o dronă a căzut pe teritoriul lor.

Premierul leton Evika Siliņa a precizat, într-o postare pe platforma X, că drona ar putea aparține Ucrainei.

Forțele aeriene letone au detectat un vehicul aerian fără pilot care traversa spațiul aerian al țării dinspre Rusia. Sistemele de avertizare timpurie au semnalat un sunet similar unei explozii în regiunea Krāslava, în sud-estul țării, aproape de granița cu Belarus — aliat al Moscovei.

Fără victime, dar cu semnale de alarmă

Autoritățile letone au anunțat că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale în urma incidentului. Epava dronei a fost recuperată și urmează să fie analizată.

Cu toate acestea, evenimentele ridică noi semne de întrebare privind securitatea regională și riscurile extinderii conflictului din Ucraina în statele vecine.