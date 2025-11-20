Educația religioasă creștină a fost declarată ilegală în școlile din Irlanda de Nord

Curtea Supremă a Regatului Unit a decis miercuri că educația religioasă creștină din școlile din Irlanda de Nord nu a fost oferită într-un mod „obiectiv, critic și pluralist” și a încălcat drepturile omului.

Instanța a fost sesizată de părinții unui elev de la o școală primară de stat din Belfast, care a participat la cursuri de educație religioasă, parte a curriculumului, între 2017 și 2021.

Acești părinți, care nu sunt creștini și nu mărturisesc nicio credință religioasă, s-au plâns că educația religioasă oferită de școală nu era în conformitate cu convingerile lor.

Conform documentelor depuse la instanță, aceștia au refuzat să permită ca fiicei lor să i se prezinte creștinismul „ca un adevăr absolut ”. Școala a răspuns că instruirea religioasă era „bazată pe Biblie” și urma programa școlară britanică.



Înalta Curte de Justiție din Belfast a decis în favoarea părinților în 2022, constatând că instruirea religioasă în școlile din Irlanda de Nord era ilegală, dar decizia a fost anulată în apel. Miercuri, Curtea Supremă a anulat decizia Curții de Apel, constatând că aceasta a greșit în aplicarea principiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

(sursa: Mediafax)