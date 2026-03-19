Jurnalul.ro Ştiri Externe Putin preferă ședințele online după izbucnirea războiului din Iran

Putin preferă ședințele online după izbucnirea războiului din Iran

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   12:15
Putin preferă ședințele online după izbucnirea războiului din Iran
Sursa foto: Vladimir Putin se teme de un atac neașteptat la adresa sa

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a redus foarte mult numărul aparițiilor publice după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Unii experți cred că este o măsură de precauție a liderului de la Kremlin care s-a orientat către întâlnirile online.

Președintele Vladimir Putin a încetat să mai apară la Kremlin după ce SUA și Israelul au eliminat conducerea iraniană, anunță Nexta. Practic, evenimentele publice de la Kremlin au dispărut din programul oficial.

Sursa menționată susține că ultima apariție publică a lui Putin a avut loc în urmă cu nouă zile. După aceea, întâlnirile au avut loc doar prin legătură video și telefonică.

Acest lucru a alimentat speculațiile, mai ales că nu este prima dată când poziția președintelui rus este ținută secretă. Unele zvonuri citate de Nexta susțin că Putin s-a simțit amenințat după lichidarea de la distanța a principalilor lideri iranieni.

Întreruperile în furnizarea de internet din Moscova ar putea avea legătură cu încercarea Kremlinului de a-l ascunde pe Putin.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Vladimir Putin sedinte online război iran
TOP articole pe Jurnalul.ro:
