Elon Musk acuză Apple de practici anti-concurențiale și anunță acțiuni legale prin xAI

„Este o încălcare clară a legislației anti-monopol. xAI va lua imediat măsuri legale”, a declarat Musk pe platforma X.

Potrivit acestuia, politica Apple ar restrânge concurența în domeniul aplicațiilor de inteligență artificială și ar avantaja în mod nejustificat OpenAI.

Musk, fondatorul xAI și director executiv Tesla, a lansat în ultimele luni mai multe critici la adresa marilor companii tehnologice, acuzându-le că încearcă să monopolizeze accesul utilizatorilor la servicii AI.

(sursa: Mediafax)