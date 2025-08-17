Elon Musk acuză Apple de practici anti-concurențiale și anunță acțiuni legale prin xAI

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   18:20
Sursa foto: Hepta

Elon Musk a acuzat compania Apple de încălcarea legislației anti-trust, susținând că producătorul iPhone ar bloca orice companie de inteligență artificială, alta decât OpenAI, să ajungă pe primul loc în clasamentul App Store.

„Este o încălcare clară a legislației anti-monopol. xAI va lua imediat măsuri legale”, a declarat Musk pe platforma X.

Potrivit acestuia, politica Apple ar restrânge concurența în domeniul aplicațiilor de inteligență artificială și ar avantaja în mod nejustificat OpenAI.

Musk, fondatorul xAI și director executiv Tesla, a lansat în ultimele luni mai multe critici la adresa marilor companii tehnologice, acuzându-le că încearcă să monopolizeze accesul utilizatorilor la servicii AI.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: elon musk Apple actiuni in justitie
