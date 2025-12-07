Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump: Tarifele afectează negativ piețele

Comentariile sale vin în contextul unei creșteri substanțiale a costurilor pentru vizele H-1B, o decizie care afectează în mod direct comunitatea de specialiști din India, arată CNBC.

În cadrul unui podcast găzduit de antreprenorul indian Nikhil Kamath, Elon Musk a subliniat contribuția extraordinară a talentelor din India la dezvoltarea Statelor Unite. Cu toate acestea, liderul Tesla a admis că anumite companii au profitat de programul de vize H-1B. Motivul a fost pentru a recruta personal la costuri mult mai reduse decât cele pentru angajații americani. Acest lucru a generat fricțiuni pe piața forței de muncă.

„La companiile mele, folosim H-1B doar când efectiv nu găsim oameni suficient de talentați în SUA”, a precizat Musk

Majorarea taxei pentru aceste vize la 100.000 de dolari, planificată pentru 2025, impactează în principal profesioniștii din India. Aceștia constituie peste 70% din totalul beneficiarilor, scrie CNBC.

Relația dintre cei doi pare să se fi îmbunătățit după tensiunile din primăvară. Totuși Musk își menține poziția critică față de anumite politici economice promovate de Trump.

Miliardarul a dezvăluit că a încercat, fără succes, să îl convingă pe Trump să renunțe la impunerea de tarife vamale.

Tarifele afectează negativ piețele. Dacă ar fi dezastruos să punem taxe între statele americane, de ce ne-am dori taxe între țări?”, a mai spus Musk, reiterând convingerea că liberul schimb economic este cea mai „sănătoasă” abordare.

În cadrul aceluiași interviu, Musk a făcut mai multe predicții curajoase legate de viitorul tehnologiei și al societății. El estimează că, în următoarele două decenii, progresul automatizării va diminua atât de mult necesitatea muncii umane, încât „munca va fi o alegere, nu o obligație”.

Mai mult, Musk este de părere că banii își vor pierde din importanță, iar energia va deveni „adevărata monedă a lumii”.

Aceste afirmații sunt făcute într-un context marcat de volatilitatea pieței cripto, unde Bitcoin și alte monede digitale au înregistrat scăderi importante ca urmare a diminuării încrederii investitorilor.

(sursa: Mediafax)