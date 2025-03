Elon Musk l-a numit trădător pe un senator democrat care sprijină Ucraina

''Sunteţi un trădător'', a comentat Musk, consilier apropiat al preşedintelui american Donald Trump, la o postare a senatorului democrat de Arizona.



''Am venit din Ucraina. Ceea ce am văzut m-a convins că nu putem abandona poporul ucrainean'', scrisese Kelly. ''Toată lumea doreşte încheierea războiului, dar orice acord trebuie să protejeze securitatea Ucrainei şi niciun acord nu trebuie să fie un cadou'' pentru preşedintele rus Vladimir Putin, mai apreciase senatorul american, care este un critic virulent la adresa lui Musk şi Trump.



În ultimele săptămâni Donald Trump, care a reluat contactele cu Kremlinul, l-a pus pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski sub presiune pentru a-l constrânge să accepte o încetare a focului, fără a-i oferi însă garanţiile de securitate dorite de Kiev.



Potrivit lui Mark Kelly, liderul de la Casa Albă încearcă să ''slăbească poziţia Ucrainei'', acuzaţie lansată la scurt timp după suspendarea ajutorului militar american pentru Kiev, măsură decisă de administraţia Trump la începutul lunii martie.



Senatorul democrat de Arizona i-a replicat apoi lui Elon Musk, pe platforma X. ''Un trădător? Elon, dacă voi nu înţelegeţi că apărarea libertăţii informaţiei este un principiu fundamental care dă măreţie Americii şi ne asigură securitatea, poate ar trebui să lăsaţi acest lucru pentru noi, care îl înţelegem'', a scris el.



''Mark Kelly este un pilot din marină în retragere, un astronaut şi un funcţionar devotat. Este un erou. Elon Musk este un laş egocentric'', a reacţionat marţi senatorul de California Adam Schiff, de asemenea pe platforma X.

AGERPRES