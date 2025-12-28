Zodiile care încep anul cu dreptul. De pe 29 decembrie 2025, astrele aduc vești bune

Pe măsură ce pășim în noul an, aceasta este o etapă excelentă pentru schimbarea obiceiurilor, reorganizare și creșterea eficienței personale.

Sezonul Capricornului ne aduce mai multă disciplină și responsabilitate, pregătindu-ne pentru lecțiile importante ale anului următor, inclusiv pentru tranzitele majore ale lui Saturn.

La începutul săptămânii, Luna în Taur amplifică optimismul și încrederea în viitor. Urmează Luna în Gemeni, care dinamizează comunicarea și schimbul de idei. Momentul-cheie al săptămânii este Luna Plină în Rac (3 ianuarie), care scoate la lumină rezultatele muncii depuse în ultimele șase luni.

Zodiile de mai jos beneficiază de energie creativă sporită, concentrare și claritate, fiind motivate să-și construiască un plan solid pentru Noul An.

♉ Taur

Un ciclu important se încheie pentru tine, Taur, pe măsură ce te pregătești pentru 2026. Deși perioada poate fi una emoțională, Luna în zodia ta, la începutul săptămânii, aduce susținere, entuziasm și reconectare cu propriile nevoi.

Luna în Gemeni te ajută să explorezi idei noi dintr-un spațiu confortabil, iar acest lucru se va dovedi extrem de util pe termen lung. Luna Nouă în Rac favorizează productivitatea și relațiile, mai ales cele bazate pe comunicare.

Cu Marte în Capricorn, muncești constant pentru obiectivele tale și reușești să dezvolți proiecte deja începute. Cere ajutor când ai nevoie și acceptă criticile constructive — învățarea din greșeli face parte din evoluția ta acum.

♊ Gemeni

Tema principală a săptămânii este reîncărcarea și reconectarea cu obiectivele tale, Gemeni. Dacă simți că ai prea multe pe cap, nu îți mai asuma responsabilități suplimentare. Concentrează-te pe finalizarea sarcinilor deja începute.

Luna în Taur îți aduce claritate și te ajută să creezi un plan bine structurat pentru Noul An. Luna Plină în Rac (3 ianuarie) te îndeamnă să te ocupi serios de zona financiară: buget, economii, organizare.

Sezonul Capricornului te învață că progresul real vine prin răbdare și constanță, nu prin grabă. Pașii mici, dar siguri, sunt cheia succesului tău.

♋ Rac

Săptămâna aceasta, Rac, reflectoarele sunt pe tine. Luna Plină în zodia ta aduce energie pozitivă în relații și te ajută să îți asculți mai bine intuiția. Este un moment excelent pentru a învăța cum să ai mai multă grijă de tine.

Chiar dacă emoțiile pot fi intense, începutul săptămânii este mai echilibrat datorită Lunii în Taur. Mercur în Capricorn îți ușurează comunicarea și deschide drumul unor idei noi.

Inspirația vine din interacțiunea cu oameni pe care îi respecți. Este o perioadă ideală pentru:

începerea unui hobby

explorarea unor locuri noi

planificarea unei vacanțe

♏ Scorpion

Dorința de a învăța ceva nou este puternică, Scorpion, iar Luna Plină în Rac îți oferă curajul necesar pentru a-ți urma interesele. Poate fi vorba de citit, cursuri online sau investiții în educația ta.

Cu Mercur în Capricorn, devii mai disciplinat și mai concentrat. Este o perioadă favorabilă și pentru viața socială: cluburi, grupuri, evenimente sau întâlniri profesionale.

Calendarul tău se umple, iar tu descoperi că atragi oameni interesați de ideile și energia ta. Comunicarea este unul dintre marile tale atuuri acum.

♓ Pești

Tranzitele acestei săptămâni îți activează creativitatea și imaginația, Pești. Scriitorii, artiștii și muzicienii se simt inspirați să creeze sau să perfecționeze proiecte deja începute.

Indiferent de domeniul creativ ales, te simți susținut să începi ceva nou sau să duci la bun sfârșit ceea ce ai amânat. Sezonul Capricornului și Luna Plină în Rac îți oferă răbdarea și disciplina necesare.

Cu Saturn în zodia ta, ai stabilitate și sprijin pe termen lung. Este o perioadă excelentă pentru a te bucura de talentul tău și pentru a-l valorifica.