Elveția îi oferă imunitate lui Putin pentru a facilita negocieri de pace

Elveția și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui o conferință de pace între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, oferindu-i liderului rus imunitate față de mandatul de arest emis de Curtea Penală Internațională (CPI), dacă acesta participă exclusiv în scopuri diplomatice. Această decizie, potrivit ministrului de Externe elvețian, Ignazio Cassis, se bazează pe tradiția de neutralitate a țării și pe rolul internațional al orașului Geneva în domeniul diplomației, potrivit publicației kyivindependent.com.

Potrivit lui Cassis, Elveția „știe ce trebuie făcut pentru a asigura buna desfășurare” a unui astfel de summit și este „complet pregătită” să îl găzduiască, chiar dacă Putin este vizat de un mandat de arest din partea CPI. Această concesie s-ar aplica doar dacă prezența sa este justificată „pentru o conferință de pace, nu pentru motive personale”.

Contextul internațional adaugă relevanță acestei propuneri: președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva drept locație neutră pentru discuții. De asemenea, Casa Albă examinează posibilitatea unui summit trilateral între Trump, Zelenski și Putin, iar localitățile precum Budapesta, Vaticanul sau Geneva sunt luate în considerare ca potențiale gazde.

(sursa: Mediafax)