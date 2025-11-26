x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Emisarul american a sfătuit Rusia cum să-l abordeze pe Trump în legătură cu planul de pace

Emisarul american a sfătuit Rusia cum să-l abordeze pe Trump în legătură cu planul de pace

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   10:30
Emisarul american a sfătuit Rusia cum să-l abordeze pe Trump în legătură cu planul de pace
Sursa foto: Hepta/Steve Witkoff

Conform unui nou raport Bloomberg, unul dintre reprezentanții lui Donald Trump a sfătuit Rusia cu privire la cea mai bună modalitate de a-l aborda în legătură cu subiectul planului de pace din Ucraina.

Conform raportului, trimisul special Steve Witkoff a vorbit cu Iuri Ușakov, un diplomat rus, pe 14 octombrie, potrivit Sky News.

Bloomberg relatează că discuția a durat aproximativ cinci minute, iar în cadrul ei, Witkoff i-a dat lui Ușakov sfaturi despre cum ar trebui Putin să abordeze subiectul păcii în Ucraina cu Trump.

Se susține că îndrumările sale au inclus sugestia ca Moscova să organizeze o convorbire Trump-Putin înainte ca Zelenski să viziteze Casa Albă săptămâna următoare.

Bloomberg relatează că Witkoff a declarat:

„Zelenski vine la Casa Albă vineri. Voi merge acolo pentru că vor să fiu acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea convorbirea cu șeful dumneavoastră înainte de întâlnirea de vineri.”

Se adaugă că Witkoff i-a sugerat, de asemenea, lui Putin să-l felicite pe Trump pentru eforturile sale de pace în Orientul Mijlociu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Citește pe Antena3.ro

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: steve witkoff donald trump sfat plan pace
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri