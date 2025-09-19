x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Estonia cere NATO activarea articolului 4 din Tratatul Atlantic după ce 3 avioane rusești au intrat în țară

Estonia cere NATO activarea articolului 4 din Tratatul Atlantic după ce 3 avioane rusești au intrat în țară

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   21:27
Estonia cere NATO activarea articolului 4 din Tratatul Atlantic după ce 3 avioane rusești au intrat în țară
Sursa foto: Hepta/Kristen Michal

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunţat vineri că ţara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi, declaraţie făcută în urma incursiunii a trei avioane ruseşti în spaţiul aerian estonian, relatează AFP.

"O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO", a scris Kristen Michal pe X.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică "au răspuns incidentului", potrivit autorităţilor estone, notează agenţiile Reuters şi EFE.

Noua pătrundere a unor avioane militare ruseşti în spaţiul aerian al unei ţări NATO survine acum în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianţei după ce drone ruseşti au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, între 19 şi 21 de drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, în ceea ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au descris ca fiind o provocare deliberată. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au interceptat dronele ruseşti cu avioane F-16 şi F-35.

Sursa: AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: estonia NATO
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri