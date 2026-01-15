Trump trimite distrugătoare cu rachete în Orientul Mijlociu: Iranul va fi „lovit dur”

Statele Unite și-au intensificat semnificativ prezența militară în Orientul Mijlociu, alimentând speculațiile că o lovitură asupra Iranului ar putea fi iminentă. Potrivit unor informații citate din surse ale Pentagonului, mai multe active navale sunt acum poziționate pentru acțiune rapidă, scrie Express.

Conform The New York Times, președintele american Donald Trump a ordonat trimiterea în regiune a trei distrugătoare ale Marinei SUA, dotate cu rachete. Surse din Pentagon au confirmat, de asemenea, că cel puțin un submarin capabil să lanseze rachete operează în apele din apropiere.

Mișcările vin după ce Trump a avertizat public că Iranul va fi „lovit dur”, semnalând o escaladare bruscă a retoricii și a posturii militare. Consolidarea prezenței navale urmează mai multor zile de relatări care sugerează că Washingtonul se pregătește pentru o posibilă intervenție directă. Oficiali europeni citați de Reuters au declarat presei că o acțiune militară americană ar putea începe în următoarele 24 de ore. Un alt oficial a descris intervenția ca fiind din ce în ce mai probabilă, indicând repoziționarea rapidă a forțelor americane.

Escaladarea militară coincide cu o reprimare violentă în interiorul Iranului, unde autoritățile ar fi ucis mii de protestatari. Imagini care circulă online arată saci mortuari aliniați pe străzile mai multor orașe, amplificând îngrijorarea internațională. Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele, spunându-le că „ajutorul este pe drum”. Între timp, Iranul a amenințat cu represalii împotriva bazelor militare americane din regiune, în cazul unui atac.

Ca răspuns, atât Statele Unite, cât și Regatul Unit ar fi retras personal de la o bază aeriană importantă din Qatar, potrivit Sky News. Această decizie sugerează temeri sporite privind posibile contraatacuri iraniene.

Analiștii avertizează că orice lovitură americană asupra Iranului ar putea duce rapid la extinderea conflictului la nivel regional. Bazele americane, forțele aliate și rutele comerciale maritime ar putea deveni ținte.

Prezența unor active navale avansate subliniază nivelul de pregătire al Washingtonului, dar evidențiază și riscurile unei erori de calcul. Astfel, cu forțele deja poziționate, următoarele ore sunt considerate critice pentru stabilitatea regională.

