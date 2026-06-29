Europa riscă să fie „înghițită” de SUA și China: avertisment dur privind declinul economic și pierderea relevanței globale

Europa, în pericol de marginalizare globală: „China și SUA o vor înghiți pas cu pas”, avertizează experții

Economiști de top lansează un avertisment sever privind viitorul economic al Europei în contextul competiției globale tot mai intense dintre Statele Unite și China. Istoricul economic Niall Ferguson și economistul german Moritz Schularick susțin că Europa ar putea deveni irelevantă economic dacă nu își consolidează rapid capacitatea de inovare și independența tehnologică, potrivit welt.de.

„China și SUA vor înghiți Europa, pas cu pas”, a avertizat Schularick, subliniind dezechilibrul tot mai mare dintre marile puteri economice și statele europene.

SUA și China domină viitorul tehnologic

Potrivit celor doi experți, decalajul nu mai este doar industrial, ci în special tehnologic. Domenii precum inteligența artificială, infrastructura cloud și robotica sunt controlate aproape exclusiv de companii americane și chineze.

Niall Ferguson afirmă că Statele Unite și-au consolidat poziția economică în ultimul deceniu, lăsând Europa în urmă. În opinia sa, lipsa unei strategii unitare europene în domeniul tehnologiei explică parțial această întârziere.

Germania, în centrul riscurilor economice

Germania, cea mai mare economie a Europei, este văzută ca fiind vulnerabilă în fața competiției globale. Experții avertizează că industriile tradiționale, inclusiv sectorul auto, sunt sub presiune directă din partea producătorilor chinezi.

În scenariul pesimist, companii europene de top ar putea fi depășite sau chiar preluate de rivali din Asia, pe fondul pierderii competitivității.

Soluția propusă: „autonomie tehnologică” pentru Europa

Pentru a evita marginalizarea, Ferguson și Schularick propun o schimbare radicală de strategie economică. Europa ar trebui să investească masiv în tehnologii strategice, inclusiv inteligență artificială, infrastructuri cloud proprii și industrii de apărare.

De asemenea, este necesară o politică industrială comună mai agresivă, care să condiționeze accesul pe piața europeană de investiții locale și creare de locuri de muncă.

„Fără tehnologie, nu există securitate”

Mesajul central al avertismentului este legătura directă dintre economie, tehnologie și securitate. Lipsa investițiilor în domenii strategice ar putea transforma Europa dintr-un actor global într-un simplu consumator de tehnologie produsă în afara continentului.

În plus, economiștii atrag atenția asupra consecințelor politice: stagnarea economică ar putea alimenta instabilitatea socială și creșterea partidelor populiste în statele europene.

Europa, între declin și reinventare

Deși mesajul este unul alarmist, cei doi experți nu exclud o alternativă pozitivă. Dacă Europa reușește să accelereze investițiile, să reducă fragmentarea și să își dezvolte propriile ecosisteme tehnologice, declinul poate fi evitat.

Totul depinde însă de viteza de reacție – iar fereastra de oportunitate este, potrivit experților, din ce în ce mai îngustă.