Europa îl acuză pe Putin că mimează interesul pentru pace. Aliații cresc sprijinul pentru Ucraina

„Ar fi timpul ca liderul rus să renunțe la bravade și violență și să fie pregătit pentru negocieri care să ducă la o pace justă și durabilă.”, a declarat șefa diplomației britanice, Yvette Cooper.

La Kiev, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, i-a cerut lui Putin „să nu mai piardă timpul lumii”.

Declarațiile subliniază tensiunile ridicate și prăpastia care persistă între Rusia, pe de o parte, și Ucraina și partenerii săi europeni, pe de altă parte, în privința modului în care poate fi încheiat conflictul declanșat de invazia rusească.

Cu o zi înainte, Putin îi acuzase pe europeni că subminează eforturile de pace conduse de Washington și avertizase că Rusia este pregătită pentru un conflict cu Europa, dacă va fi provocată.

De la începutul invaziei, în 2022, statele europene și SUA au alocat zeci de miliarde pentru a susține militar și financiar Ucraina. Administrația Trump a temperat însă sprijinul direct, concentrându-se mai degrabă pe o inițiativă diplomatică de încheiere a războiului.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să comenteze conținutul discuțiilor purtate de emisarii lui Trump cu liderul rus, dar a respins ideea că Putin ar fi respins planul american de pace.

Evoluția negocierilor depinde în mare măsură de decizia administrației Trump privind presiunile pe care le va exercita în continuare - fie asupra Moscovei, fie asupra Kievului - pentru a accepta anumite concesii.

Direcția negocierilor de pace rămâne neclară

Propunerea americană de pace, făcută publică luna trecută, a fost intens criticată în Europa, fiind considerată mult prea favorabilă Moscovei. Documentul includea concesii majore cerute de Kremlin și respinse categoric de Kiev, care le consideră inacceptabile.

Mulți lideri europeni se tem că, dacă Rusia obține ce vrea în Ucraina, va avea cale liberă să își intimideze vecinii - state care deja s-au confruntat cu incidente implicând drone și avioane de luptă rusești, precum și cu presupuse operațiuni de sabotaj derulate pe scară largă.

Marți, la Moscova, Putin s-a întâlnit cu emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner. Cele două delegații au convenit să nu dezvăluie conținutul discuțiilor, însă unul dintre principalele obstacole rămâne neschimbat: soarta celor patru regiuni ucrainene pe care Rusia le-a ocupat parțial și le revendică drept teritoriu rusesc.

După întrevedere, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că „deocamdată nu s-a găsit un compromis” în privința acestor teritorii, fără de care Kremlinul nu vede „nicio soluție la criză”. Ucraina a reafirmat însă că nu va ceda nicio palmă de pământ ocupată de Rusia.

Întrebat dacă discuțiile au apropiat sau au îndepărtat perspectiva păcii, Ușakov a răspuns: „În niciun caz nu ne-am îndepărtat.”.

„Dar este nevoie de multă muncă, atât la Washington, cât și la Moscova.”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ieri că nu este „corect” să se afirme că Putin a respins planul american, refuzând să ofere detalii suplimentare.

„Nu vom adăuga nimic în mod deliberat.”, a spus el. „E de la sine înțeles că, cu cât aceste negocieri se desfășoară mai discret, cu atât sunt mai productive.”.

Europenii își intensifică sprijinul pentru Ucraina

Miniștrii de Externe din statele europene membre NATO, reuniți ieri la Bruxelles, nu par să mai aibă răbdare cu Moscova.

„Vedem foarte clar că Putin nu și-a schimbat deloc cursul. Dimpotrivă, acționează tot mai agresiv pe linia frontului.”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna. „Este evident că nu își dorește niciun fel de pace!”.

Un mesaj similar a transmis și șefa diplomației finlandeze, Elina Valtonen: „Nu am văzut nicio concesie din partea agresorului, adică a Rusiei. Cred că prima măsură reală de încredere ar fi un armistițiu total.”, a spus ea.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că partenerii Ucrainei vor continua să îi livreze sprijin militar pentru a menține presiunea asupra Moscovei.

„Negocierile de pace sunt în desfășurare, iar asta e bine.”, a spus Rutte. „Dar, în același timp, trebuie să ne asigurăm că, atât timp cât discutăm și nu știm când se va ajunge la un rezultat, Ucraina se află în cea mai bună poziție posibilă pentru a rezista și a contraataca.”, a mai precizat el.

Canada, Germania, Polonia și Țările de Jos au anunțat noi contribuții de sute de milioane de dolari pentru achiziția de armament american destinat Ucrainei.

În acest an, statele europene din NATO și Canada au început să cumpere arme pentru Kiev prin mecanismul financiar „Prioritized Ukraine Requirements List”.