x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Europenii nu mai au încredere în SUA. Pentru ei, Rusia rămâne principala amenințare

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   12:30
Sursa foto: Hepta/Evoluțiile politice din ultimul an i-au determinat pe europeni să se distanțeze de SUA

Europenii nu mai au încredere în SUA, dar Rusia rămâne principala amenințare. Este principala concluzie la care a ajuns Cluster17, un institut de sondare din Franța.

Un sondaj recent Cluster17 a arătat că în mai multe țări ale UE, SUA nu mai sunt percepute ca un aliat, potrivit Politico. De altfel, în ochii europenilor, americanii au devenit o problemă mai mare decât China.

Cercetarea a fost realizată în Spania, Belgia, Franța, Italia, Germania și Polonia. De exemplu, în Franța, Italia, Spania și Belgia, o parte semnificativă a oamenilor consideră SUA o amenințare sau un concurent. În unele locuri, mai mult de jumătate dintre oameni au această opinie.

Starea de spirit s-a schimbat cel mai dramatic în sudul Europei. În Spania, 51% dintre oameni numesc SUA o amenințare. În Germania și Franța, o treime dintre cei chestionați împărtășesc această opinie.

În același timp, cei care consideră America un aliat apropiat sunt puțini și rari. Polonia iese în evidență față de imaginea generală. Acolo, SUA sunt încă percepute ca un partener și un aliat, deși nemulțumirea este încă în creștere. 13% nemulțumiți de politica SUA este o cifră semnificativă pentru Polonia, a cărei populație are în mod tradițional o mare simpatie pentru americani.

În ciuda rezultatelor surprinzătoare, Rusia rămâne principala amenințare. Aproximativ 70% dintre cei chestionați cred acest lucru.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: europeni sua problema
Parteneri