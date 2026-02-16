Finlanda avertizează: Rusia își întărește arsenalul nuclear în Arctica

În cadrul unui interviu acordat Euronews la Conferința de Securitate de la München, ministrul Häkkänen a detaliat modul în care Rusia își consolidează activele strategice în zone din Arctica, dezvoltând concomitent noi structuri militare de-a lungul graniței cu Finlanda.

Oficialul finlandez a accentuat importanța Peninsulei Kola. Aceasta este o zonă de aproximativ 100.000 de kilometri pătrați situată în nord-vestul Rusiei. Ea servește drept avanpost pentru o parte semnificativă a arsenalului nuclear strategic al Moscovei. Sunt incluse aici și submarine dotate cu armament nuclear plus bombardiere cu rază lungă de acțiune.

„Rusia concentrează cele mai substanțiale capacități nucleare strategice în zona Peninsulei Kola. Asistăm la edificarea unor noi baze militare de-a lungul frontierei noastre, o situație care amintește de epoca Războiului Rece”, a declarat Häkkänen. El a adăugat că „este imperios să monitorizăm îndeaproape evoluțiile din Arctica și să ne consolidăm propriile resurse în această regiune.”

După aderarea sa la NATO, survenită în urma agresiunii Rusiei în Ucraina, Finlanda plasează securitatea arctică într-o poziție centrală pentru apărarea continentului. Ministrul a apreciat inițiativele NATO de revitalizare a planificării defensive în nordul extrem. El a exemplificat activitatea „Arctic Sentry”, dar a subliniat că această zonă ar fi trebuit să beneficieze de o atenție prioritară cu mult timp în urmă.

Având în vedere expertiza sa recunoscută în operațiunile desfășurate în condiții arctice, forțele armate finlandeze sunt gata să-și pună cunoștințele la dispoziția aliaților. Ele vor contribui astfel în mod eficient la consolidarea apărării regionale.

Concomitent, Finlanda a solicitat și a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru un împrumut de un miliard de euro din programul european de finanțare a apărării. Valoarea totală a acestuia este de 150 de miliarde de euro. Resursele sunt destinate preponderent forțelor terestre, vizând achiziția de vehicule blindate și drone.

Referitor la consolidarea contribuției europene în structura NATO, Häkkänen a comentat că eforturile Franței și ale Regatului Unit de a-și extinde capacitatea de descurajare nucleară pe continent sunt „o evoluție pozitivă”. Cu toate acestea, el a subliniat că aceste inițiative nu pot substitui, cel puțin în prezent, rolul esențial al umbrelei nucleare oferite de Statele Unite.

„Pe termen lung, o dezvoltare consolidată a propriilor capabilități europene ar fi preferabilă. Însă, pe orizonturi de timp scurte și medii, dependența de Statele Unite rămâne crucială pentru securitatea europeană”, a concluzionat ministrul finlandez.

Aceste afirmații survin într-un context geopolitic marcat de tensiuni accelerate. Ele sunt puternic alimentate și de conflictul din Ucraina. De asemenea au o proiecție semnificativă și în intensificarea rivalității strategice în Arctica, o regiune de o importanță militară considerabilă și bogată în resurse.

(sursa: Mediafax)