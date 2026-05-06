Focuri în Golful Oman: armata SUA a tras asupra unei nave iraniene

de Redacția Jurnalul    |    06 Mai 2026   •   23:07
Escaladare militară: SUA a neutralizat cârma unui petrolier iranian

Un avion militar american a deschis focul asupra unei nave sub pavilion iranian pentru a o împiedica să ajungă într-un port, în contextul aplicării blocadei.

În timp ce Donald Trump vorbea la Casa Albă, Comandamentul Central al SUA a transmis o actualizare privind incidentul.

Forțele americane din Golful Oman „au aplicat măsurile de blocadă prin neutralizarea unui petrolier gol sub pavilion iranian”, care încerca să navigheze către un port iranian mai devreme în cursul zilei.

Blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene este „pe deplin activă și în vigoare”, a declarat Trump anterior pe platforma Truth Social.

CENTCOM a precizat că au fost transmise mai multe avertismente navei iraniene, însă echipajul nu s-a conformat ordinelor.

„Forțele americane au dezactivat cârma petrolierului prin tragerea mai multor focuri cu tunul de 20 mm al unui avion F/A-18 Super Hornet al Marinei SUA”, se arată în comunicatul oficial.

(sursa: Mediafax)

