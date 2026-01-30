Cum folosește Rusia sistemul Starlink pentru a-și extinde atacurile cu drone

Dronele rusești devin din ce în ce mai greu de interceptat. Experții ucraineni citați de CNN, afirmă că Moscova a folosit deja drone dotate cu Starlink în „sute” de atacuri. Multe dintre acestea au avut ca țintă nu doar obiective militare, ci și orașe, clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. „Acesta este un act de terorism facilitat de tehnologii civile moderne de comunicație”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării și specialist în tehnologie militară.

În trecut, Ucraina reușea să neutralizeze multe drone rusești prin bruiaj GPS și radio. Însă, odată cu integrarea sistemului Starlink, situația s-a schimbat radical. Acum dronele nu mai pot fi blocate electronic, pot fi controlate în timp real de la sute de kilometri distanță și au o precizie mult mai mare asupra țintelor. Anterior, Rusia utiliza drone ghidate prin cabluri de fibră optică, care, deși imposibil de bruiat, erau limitate de lungimea cablului. Starlink elimină această constrângere.

Un alt avantaj semnificativ pentru Rusia este raportul cost-eficiență. O dronă simplă, echipată cu un terminal Starlink Mini (care costă între 250 și 500 de dolari), poate avea o eficiență similară cu dronele sofisticate de zeci de mii de dolari. Beskrestnov a menționat că unele drone pot avea o rază de acțiune de până la 500 de kilometri. Pot acoperi astfel aproape întreaga Ucraina, dar și părți din Republica Moldova, Polonia, România și statele baltice.

Experții ucraineni consideră că recentul atac asupra unui tren civil din estul Ucrainei, care a provocat mai multe victime, a fost efectuat cu o dronă ghidată prin Starlink. Folosirea unui sistem similar este și ea luată în calcul. Mai ales că drona a reușit să evadeze apărarea electronică și să atingă o țintă în mișcare. De asemenea, roiuri de drone ieftine de tip „Molniya”, fabricate din placaj, au fost folosite pentru atacuri asupra infrastructurii energetice. Unele chiar au reușit să își atingă obiectivele datorită conexiunii prin satelit.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a subliniat că Ucraina trebuie să răspundă rapid acestei noi amenințări. El a confirmat că autoritățile de la Kiev au contactat SpaceX, compania care deține Starlink. „Inamicul își îmbunătățește constant dronele și tactica. Fiecare zi aduce un nou risc”, a declarat Fedorov, menționând că Rusia a lansat peste 6.000 de drone doar în ultima lună.

Deși Starlink nu are permisiunea de a opera în Rusia, iar vânzarea sistemului este interzisă prin sancțiuni americane, Moscova a reușit să obțină terminale prin intermediul unor țări terțe. Compania nu a oferit comentarii, dar a afirmat anterior că dezactivează terminalele utilizate de entități sancționate.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că utilizarea Starlink pe dronele rusești reprezintă o problemă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea regională. Dacă aceste drone sunt lansate din Rusia sau din teritorii ocupate, o parte a spațiului NATO se află teoretic în raza lor de acțiune, ceea ce ridică noi întrebări cu privire la escaladarea conflictului.

(sursa: Mediafax)