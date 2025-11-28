Forțele israeliene au împușcat mortal doi palestinieni ce păreau că vor să se predea, în Cisiordania

Autoritatea Palestiniană i-a numit pe cei doi bărbați uciși drept Yussef Ali Asa'sa, în vârstă de 37 de ani, și Al-Muntasir Billah Mahmud Abdullah, în vârstă de 26 de ani, potrivit France24.
Autoritatea a declarat că au fost uciși într-o execuție sumară „brutală” și a condamnat incidentul drept „crimă de război”.
Ministrul israelian de extremă dreaptă al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a susținut rapid forțele care au deschis focul, spunând: „Teroriștii trebuie să moară!”.
Videoclipurile care circulau pe rețelele de socializare și pe canalele de televiziune arătau doi bărbați ieșind dintr-o clădire cu brațele ridicate, înconjurați de forțele israeliene.
Apoi au fost văzuți întinși pe jos înainte de a fi îndrumați înapoi în clădire. S-au auzit împușcături și cei doi bărbați au fost văzuți întinși pe jos.
Imaginile AFP i-au arătat pe cei doi bărbați ieșind din clădire, apoi intrând din nou în ea. O clădire dintre cameră și scena a ascuns parțial imaginea.
Ulterior, trupele au fost văzute îndepărtând un cadavru.
Imaginile AFP de la fața locului au arătat podeaua îmbibată de sânge a unei clădiri. Oamenii au ajutat ulterior la curățarea locului avariat, mutând foi de tablă ondulată.
Într-o declarație comună, armata israeliană și poliția - care supraveghează unitatea de pază de frontieră - au declarat că au încercat să aresteze „persoane căutate care au desfășurat activități teroriste, inclusiv aruncarea de explozibili și tragerea asupra forțelor de securitate”.
Ministerul Sănătății al Autorității Palestiniene a declarat că cei doi bărbați au fost „împușcați mortal de forțele israeliene în zona Jabal Abu Dhahir din orașul Jenin”, adăugând că trupurile lor sunt reținute de forțele israeliene.
(sursa: Mediafax)