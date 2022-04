Forțele ucrainene din orașul asediat Mariupol sfidează cererea Rusiei de a se preda

Shmyhal a declarat la ABC că trupele sfidează cererea Rusiei de a depune armele și de a se preda și că încă dețin controlul asupra unor părți ale orașului.

„Orașul Mariupol încă nu a căzut. Încă mai sunt forțele noastre militare, soldații noștri, care vor lupta până la sfârșit și deocamdată sunt încă în Mariupol”, a spus Shmyhal.

Ministerul rus al Apărării a ordonat forțelor ucrainene din Mariupol să înceteze luptele, Moscova susținând că forțele sale au cucerit aproape în totalitate orașul-port, iar duminică termenul a expirat.

„Niciun oraș mare din Ucraina nu a căzut. Doar Herson se află sub controlul forțelor militare rusești, dar toate celelalte orașe sunt sub control ucrainean”, a continuat el, adăugând că unele dintre orașele din zonele înconjurătoare sunt „asediate, dar încă sub control ucrainean”.

„Încă luptăm și avem bătălii în regiunea Donbas în acest moment, dar nu avem intenția de a ne preda", a spus Shmyhal.

Întrebat despre stadiul actual al negocierilor, el a spus că „Ucraina se va pregăti să oprească acest război” dacă „este posibilă o cale diplomatică”.

Cu toate acestea, în cazul în care Rusia nu este dispusă să poarte negocieri, el a spus că „nu ne vom preda, nu ne vom părăsi țara, familiile noastre, pământul nostru, vom lupta absolut până la sfârșit, până la victorie în acest război”.



Cu câteva ore după termenul limită dat de ruși pentru capitularea orașului port, nu existau astfel de semne din partea luptătorilor ucraineni care se adăposteau în uzina siderurgică Azovstal, una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa.

(sursa: Mediafax)