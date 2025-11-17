Fost șef al diplomației americane, consilierul unei companii ucrainene care produce drone

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   10:15
Sursa foto: Hepta

Fostul secretar de Stat american Mike Pompeo a devenit consilierul unei companii ucrainene care produce drone și rachete. Anunțul a fost făcut în timpul scandalului provocat de corupția la nivel înalt din domeniul apărării din Ucraina. Compania ucraineană vrea să-și diversifice producția.

Fostul secretar de Stat american Mike Pompeo s-a alăturat consiliului principalei companii ucrainene din domeniul apărării, renumită pentru dronele sale cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte din interiorul Rusiei, potrivit AP.

În efortul de a-și consolida reputația internațională, Fire Point a decis să înființeze o nouă fabrică în Danemarca și să atragă în conducere personalități proeminente din industrie și din lumea politică. De asemenea, compania își propune să-și extindă operațiunile pentru a produce rachete de croazieră testate în luptă, cu planuri de a-și dubla capacitatea actuală de producție. Fire Point, care a devenit importantă în timpul războiului, raportează venituri de aproximativ 1 miliard de dolari în 2025.

Compania l-a numit pe Pompeo membru pe 12 noiembrie, au declarat directorii pentru AP. „Este o mare onoare pentru noi”, a spus conducerea companiei ucrainene. Alte trei personalități se vor alătura consiliului de administrație.

Deciziile au fost anunțate în timpul unei anchete de corupție care a început în urmă cu un an. Directorii Fire Point insistă că nu au nimic de ascuns și că operează în conformitate cu protocoale stricte stabilite de legea marțială. Pentru a elimina suspiciunile, conducerea companiei ucrainene a comandat un audit independent.

(sursa: Mediafax)

