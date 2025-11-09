Un fost șef NATO solicită un scut aerian pe teritoriul statelor vecine Ucrainei

Ucraina se va confrunta cu un „război veșnic” și cu o eroziune lentă a teritoriului dacă Europa nu va crește dramatic presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin desfășurarea de trupe și instalarea unui scut antirachetă și antidronă pe teritoriul NATO pentru a proteja Ucraina de atacurile rusești asupra infrastructurii sale, a declarat un fost secretar general NATO.

Anders Fogh Rasmussen, care a deținut funcția de șef al NATO între 2009 și 2014 și a fost prim-ministrul Danemarcei între 2001 și 2009, a declarat într-un interviu acordat publicației The Guardian că, dacă țări precum Polonia ar fi de acord să găzduiască astfel de sisteme de apărare aeriană, Rusia ar înțelege că un atac asupra lor ar fi un atac asupra întregii alianțe NATO.

El a spus: „Trebuie să ajutăm poporul ucrainean să se protejeze împotriva rachetelor și dronelor rusești prin construirea unui scut aerian care să ajute ucrainenii să doboare rachetele și dronele rusești. Țările NATO vecine Ucrainei pot fi locația unui sistem de apărare aeriană și antirachetă bazat pe NATO.”

Rasmussen a cerut, de asemenea, desfășurarea unei forțe europene de protecție pentru Ucraina înainte de un acord de încetare a focului. El a spus că „coaliția celor dispuși” care speră să adune o astfel de forță pentru momentul încheierii luptelor a fost redusă la o coaliție a celor dispuși să se mobilizeze.

„Dacă nu realizăm schimbări majore de strategie, vom lua în considerare un război veșnic”, a spus el. „Putin nu are niciun motiv să se angajeze în negocieri de pace atâta timp cât crede că poate câștiga pe câmpul de luptă. Sunt necesare schimbări de viteză și de mentalitate.”

Rasmussen, care are legături strânse cu conducerea ucraineană, se află în turneu în capitalele europene, inclusiv la Londra, pentru a se întâlni cu consilierul britanic pentru securitate națională, Jonathan Powell. Cei doi au discutat dacă SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei, folosind un limbaj similar cu cel folosit recent de SUA atunci când au oferit garanții de securitate Qatarului după ce Israelul i-a atacat capitala, Doha.

Garanțiile de securitate ferme i-ar facilita lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, să convingă propriul popor să obțină un acord de pace care implică pierderea de teritorii ucrainene, a declarat Rasmussen.

El a spus că este necesar să se facă ajustări drastice pentru a impune o schimbare în mentalitatea lui Vladimir Putin. Pe lângă dezvoltarea unui scut antirachetă și antidronă ucrainean cu baza în Europa și desfășurarea unor trupe europene în Ucraina, el a îndemnat Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi mai multe ținte din interiorul Rusiei.

