Franța riscă retrogradarea ratingului de țară, pe fondul crizei politice

Franța intră într-o perioadă critică pentru finanțele sale, odată cu începerea, săptămâna viitoare, a reevaluărilor ratingului suveran de către principalele agenții internaționale.

Fitch deschide seria pe 12 septembrie, urmată de Moody’s și S&P, în octombrie și noiembrie.

Riscul unei retrogradări a crescut după ce guvernul pare să piardă votul de încredere, programat luni, ceea ce ar pune sub semnul întrebării planul de reducere a deficitului bugetar.

„Dacă executivul cade la un vot legat de austeritate, asta arată lipsa de apetit politic pentru consolidare fiscală”, a declarat Aman Bansal, strateg la Citi.

În martie 2025, Fitch estima pentru 2026 un deficit de 5,6%, peste ținta oficială de 4,6%, avertizând și asupra riscului unor noi alegeri.

O retrogradare ar împinge Franța în categoria Single A (A+), cel mai scăzut nivel din rândul marilor economii europene și cu doar șapte trepte peste pragul de junk.

Analiștii atrag atenția că, deși piețele au anticipat parțial scenariul, o coborâre într-o nouă categorie de rating ar putea forța vânzări de obligațiuni, în special din partea fondurilor și a băncilor centrale care investesc doar în active de cea mai înaltă calitate.

Pe fondul turbulențelor politice, bancherii din Paris spun că mediul de afaceri a devenit mai prudent, deși bursele nu au reacționat la fel de violent ca în 2024, când Emmanuel Macron a convocat alegeri anticipate.