Germania pregăteşte comenzi ample de avioane de luptă şi vehicule militare

Achiziţiile fac parte din eforturile cancelarului Friedrich Merz de a construi cea mai puternică armată convenţională a Europei, cu scopul de a reduce dependenţa de un aliat din ce în ce mai imprevizibil, Statele Unite ale Americii, şi de a-şi asuma o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană.



La începutul acestui an, Merz a obţinut sprijinul parlamentar necesar pentru a scoate cheltuielile de apărare de sub incidenţa limitelor de îndatorare ale Germaniei consacrate prin Constituţie, ceea ce permite guvernului său să finanţeze reforma în plan militar.



Se preconizează ca bugetul apărării Germaniei să crească la aproximativ 83 de miliarde de euro (95,8 miliarde de dolari) în 2026, cu 20 de miliarde mai mult decât în 2025.



Numai comanda de avioane Eurofighter se aşteaptă să coste între 4 şi 5 miliarde de euro, au declarat sursele, în timp ce vehiculele Boxer - construite de KNDS şi Rheinmetall - sunt estimate la 10 miliarde de euro. Vehiculele Patria sunt estimate la circa 7 miliarde de euro.



Livrările platformelor Boxer şi Patria sunt aşteptate în următorii 10 ani, potrivit aceloraşi surse.



Ministerul german al Apărării lucrează de asemenea la planuri de achiziţionare a mai multor sisteme de apărare aeriană IRIS-T şi a câtorva sute de platforme de apărare antidrone SkyRanger, au adăugat sursele, menţionând că detaliile financiare pentru aceste achiziţii nu au fost încă finalizate.



Bloomberg a relatat de asemenea despre astfel de planuri de achiziţii, deşi a citat unele cifre diferite.



Ministerul Apărării de la Berlin nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters.



Cancelarul Merz s-a angajat să îndeplinească noul obiectiv NATO de alocare a 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029 cu mult înaintea majorităţii membrilor alianţei.



Dar Germania are şi mult de recuperat. La câteva ore după invazia Rusiei în Ucraina, şeful Statului major german, Alfons Mais, şi-a exprimat public frustrarea faţă de îndelungată neglijare a pregătirii militare în ţara sa, afirmând că Bundeswehr "stă mai mult sau mai puţin cu mâinile goale", aminteşte Reuters. AGERPRES