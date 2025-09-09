Cancelarul Merz susține că Germania trebuie să conducă transformarea industriei auto

„Vrem să modelăm transformarea industriei auto și vrem să profităm de marile oportunități pe care le oferă această transformare pentru industria auto germană”, a declarat cancelarul la deschiderea salonului auto. În discursul său, Merz a subliniat că suprareglementarea reprezintă un risc asupra industriei.

De asemena, șeful Guvernului german a anunțat că în următoarea perioadă intenționează să organizeze o întâlnire cu producători auto, furnizori și alți membrii ai sectorului pentru a discuta soluții la provocările actuale.

Tarifele americane, concurența crescândă din partea Chinei și costurile ridicate reprezintă dificultăți pentru constructorii auto europeni.

În al doilea trimestru, economia germană s-a contractat, iar Merz a propus investiții sporite pentru a crește atractivitatea țării ca destinație de afaceri.

(sursa: Mediafax)