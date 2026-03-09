Funcționari publici și primarul, anchetați pentru incendiul de la Crans-Montana

Inculparea funcţionarilor municipali, confirmată luni de parchetul din cantonul Valais, fusese cerută de câteva săptămâni de avocaţii familiilor victimelor, de când municipalitatea a recunoscut că nu a efectuat nicio inspecţie de siguranţă şi de incendiu la local din 2019.



Printre aceste persoane se numără actualul primar, Nicolas Feraud, au declarat pentru AFP surse apropiate cazului, confirmând informaţii publicate în presa elveţiană şi italiană.



De asemenea, sunt vizaţi un fost consilier municipal responsabil cu securitatea şi actuali sau foşti funcţionari ai securităţii municipale, a relatat aceeaşi sursă.



Ancheta pentru "incendiu din culpă, omor din culpă şi vătămare corporală gravă din culpă" vizează acum nouă persoane, întrucât proprietarii francezi ai barului, Jacques şi Jessica Moretti, aflaţi în centrul cazului, fuseseră deja puşi sub anchetă, la fel ca actualul şef al securităţii de la Crans-Montana şi predecesorul său.



Funcţionarii şi foştii funcţionari ai municipalităţii nou inculpaţi, precum şi Jacques Moretti, vor fi interogaţi de procuratură între 7 şi 15 aprilie, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului.



"Aceste audieri, pe care le-am solicitat de la începutul procedurilor, confirmă în sfârşit inculparea anumitor oficiali ierarhici din Crans-Montana", a declarat Christophe de Galembert, avocatul care reprezintă mai multe familii.



Romain Jordan, care reprezintă şi el mai multe familii, a declarat că "este important ca toţi cei potenţial responsabili să fie prezenţi în boxa acuzaţilor".



Sebastien Fanti, care consiliază patru familii ale persoanelor rănite, a declarat pentru AFP că va fi solicitată inculparea "altor persoane", "pe baza unor noi dovezi".



"Se pune acum întrebarea dacă domnul Feraud poate continua să conducă această comună", a adăugat el, afirmându-şi intenţia de a sesiza Consiliul de Stat.



Incendiul care a devastat barul Le Constellation din centrul staţiunii de schi elveţiene, izbucnit în noaptea de Revelion, a fost cauzat, conform anchetei, de scânteile de la lumânări cu artificii care au aprins spuma fonoabsorbantă din tavanul subsolului.



Parchetul este însărcinat să facă lumină cu privire la circumstanţele exacte ale incendiului, respectarea de către proprietari a standardelor de siguranţă şi diversele responsabilităţi. Municipalitatea a recunoscut lipsa inspecţiilor de siguranţă la incendiu la bar timp de şase ani, în ciuda faptului că acestea sunt obligatorii în fiecare an.



Această tragedie a făcut 41 de morţi şi 115 răniţi, în principal adolescenţi şi tineri adulţi, inclusiv mulţi străini, mai ales italieni şi francezi.



Unele victime cu arsuri grave sunt încă în comă. La sfârşitul lunii februarie, 58 de persoane rănite erau încă spitalizate în Elveţia şi în străinătate.



Luni, Marele Consiliu (parlamentul) din cantonul Valais şi-a început săptămâna de dezbateri ţinând un minut de reculegere în memoria victimelor incendiului.



"De la 1 ianuarie, cantonul nostru nu mai este chiar acelaşi. Tragedia din Crans-Montana a zdruncinat familii. A lovit puternic tinerii noştri (...) şi a mişcat întreaga comunitate. Ne-a zguduit profund pe toţi", a declarat preşedintele guvernului din Valais, Mathias Reynard, citat de agenţia de ştiri ATS-Keystone.



Marele Consiliu urmează să voteze joi crearea unei fundaţii dotate cu zece milioane de franci elveţieni de către canton. Aceste fonduri, destinate victimelor şi familiilor acestora, se adaugă altora deja mobilizate de autorităţile federale şi municipale, scrie AGERPRES