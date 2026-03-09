x close
Macron: Când Cipru este atacată, Europa este atacată

de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   22:45
Macron: Când Cipru este atacată, Europa este atacată
Sursa foto: Hepta/Macron a declarat că Franța va trimite două fregate, un tip de navă de război, ca parte a misiunii navale a Uniunii Europene pentru a apăra Marea Roșie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, se află, luni, în vizita sa oficială în Cipru pentru a se întâlnii cu omologul său grec, dar și cipriot, pentru a da dovadă de solidaritate după atacul de săptămâna trecută, când o dronă iraniană a lovit baza aeriană britanică din Cipru, RAF Akrotiri.

În cadrul unei conferințe comune de presă desfășurată în Paphos, alături de președintele Ciprului, ​Nikos Christodoulides și premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, preeșdintele Franței, Emmanuel Macron a declarat: „Când Cipru este atacată, Europa este atacată”.

Macron a declarat că Franța va trimite două fregate, un tip de navă de război, ca parte a misiunii navale a Uniunii Europene pentru a apăra Marea Roșie.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron, citat de BBC.

Acesta a precizat că apărarea Ciprului este o chestiune esențială pentru cele două țări, dar și pentru Europa.

„Apărarea Ciprului este, evident, o chestiune esențială pentru țara dumneavoastră, pentru vecinul, partenerul și prietenul dumneavoastră, Grecia, dar și pentru Franța și, odată cu aceasta, pentru Uniunea Europeană”, a declarat Macron, citat de France 24.

Luni dimineața, înainte de vizita sa în Cipru, Macron a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, despre situația din Orientul Mijlociu și Liban, potrivit unui comunicat publicat de Palatul Elysee.

(sursa: Mediafax)

 

