Furia, frica și nostalgia - rețeta prin care extrema dreaptă cucerește tot mai mulți europeni

Aproape unu din patru alegători europeni votează astăzi cu partide de extremă dreapta, dezvăluie o amplă analiză, realizată de peste 150 de politologi din 31 de țări.

Cifra marchează o schimbare profundă a peisajului politic european: de la aproximativ 5% în 1995, ponderea celor care aleg astfel de formațiuni a crescut la peste 23% în prezent.

Nu este vorba despre un fenomen apărut peste noapte, ci despre un proces care s-a derulat în ultimele decenii, accelerându-se spectaculos în ultimii ani.

Partidele de extremă dreapta nu mai sunt doar formațiuni de protest, aflate la periferia politicii. În multe state europene, acestea au devenit actori principali: intră la guvernare, influențează agenda publică și, în unele țări, conduc în sondaje.

Ascensiunea extremei drepte a fost deosebit de vizibilă între 2023 și 2025, atunci când aceste partide au obținut rezultate istorice în alegeri naționale din țări importante precum Franța și Regatul Unit, în 2024, urmate de Germania, în anul următor.

Concluzia este rezultatul unui studiu coordonat de Matthijs Rooduijn, politolog la Universitatea din Amsterdam, în cadrul proiectului „PopuList”, care monitorizează partidele europene de extremă stânga, extremă dreapta și formațiunile populiste.

În Austria, „Partidul Libertății” (FPÖ) și-a majorat scorul electoral de la 16% la 29%, în alegerile din 2024.

În Franța, „Adunarea Națională” (RN) a crescut de la 19% la 37%, devenind cel mai mare partid individual din parlament, iar formațiunea „Chega”, din Portugalia, și-a majorat sprijinul electoral de la 7% la 18%.

În Regatul Unit, „Reform UK” și-a crescut ponderea voturilor de la 2%, în 2019, (când participa sub numele „Partidul Brexit”), la 14%, în 2024.

La alegerile din Germania, din 2025, partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) și-a dublat scorul, de la 10% la 21%, devenind pentru prima dată a doua cea mai mare formațiune politică din țară.

Partidele populiste de extremă dreapta fac parte în prezent din guverne de coaliție în Croația, Cehia, Italia și Finlanda, susțin un guvern minoritar de dreapta în Suedia și, potrivit studiului, conduc în sondaje în Austria, Belgia, Franța, Germania și Regatul Unit.

Aceste formațiuni au înregistrat însă și eșecuri recente. În Țările de Jos, „Partidul Libertății” (PVV) al lui Geert Wilders a pierdut aproape o treime dintre mandate și a ajuns pe locul al doilea, anul trecut, iar în Ungaria partidul „Fidesz”, al lui Viktor Orbán, a fost învins categoric, în aprilie, de rivalul său de centru-dreapta.

În pofida acestor reculuri, ponderea alegătorilor europeni care votează partide de extremă dreapta continuă să crească.

Nemulțumirea a găsit un canal politic

Potrivit cercetătorilor care au realizat studiul, succesul extremei drepte nu se explică doar printr-o schimbare bruscă a valorilor alegătorilor.

Atitudinile față de teme precum imigrația nu s-au modificat radical în timp, însă aceste subiecte au devenit mult mai importante atunci când oamenii decid cu cine votează.

Partidele de extremă dreapta au reușit să transforme nemulțumiri difuze - legate de economie, migrație, identitate națională, neîncrederea în instituții sau sentimentul pierderii controlului - într-o poveste politică simplă și ușor de transmis.

Succesul lor ține și de capacitatea ideologilor radicali de a construi narațiuni puternice, de tipul o confruntare între „noi” și „ceilalți”, între oamenii obișnuiți și elite, între națiune și cei percepuți drept amenințări.

Este vorba despre un tipar politic vechi, dar adaptat epocii digitale - o societate împărțită între eroi și vinovați, aflată între un trecut idealizat și un prezent descris drept „degradat”.

Mesajele sunt construite pentru a genera emoții puternice, precum furie, teamă, dar și mândrie și speranță.

Normalizarea anormalului

Unul dintre cele mai importante aspecte ale fenomenului politic din ultimii ani este „normalizarea” extremei drepte. Pe măsură ce partidele extremiste se extind, ele devin tot mai acceptate în spațiul public.

Intrarea acestora în parlamente, participarea la guvernare și preluarea unora dintre temele lor radicale de către partidele tradiționale contribuie la schimbarea percepției generale asupra extremismului.

În trecut, multe formațiuni de extremă dreapta erau tratate ca excepții ale sistemului politic. Astăzi, unele dintre acestea influențează direct dezbaterea publică și obligă partidele tradiționale să răspundă temelor stabilite de ele.

Această evoluție explică și de ce termenul „extremă dreapta” este contestat frecvent de partidele vizate. Unele încearcă să respingă eticheta, susținând că sunt formațiuni „conservatoare” sau „patriotice”.

În privința lor, politologii folosesc însă clasificarea pe baza unor criterii ideologice, precum „nativismul” și „autoritarismul”.

Nativismul susține ideea că statul ar trebui să aparțină în primul rând grupului autohton și este asociat deseori cu opoziția față de imigrație și față de grupuri considerate „din afară”. Autoritarismul pune accent pe ordine, disciplină și sancțiuni contra asupra celor care încalcă regulile.

Europa, între revoltă și redefinire

Majoritatea partidelor de extremă dreapta sunt și populiste. Populismul împarte societatea în două tabere: „poporul adevărat” și „elita coruptă”.

Pentru susținători, această abordare readuce cetățeanul obișnuit în centrul politicii. Pentru critici, ea poate deveni periculoasă, atunci când liderii folosesc majoritatea electorală pentru a slăbi instituțiile democratice.

Experiențele unor state precum Ungaria, Polonia sau Statele Unite sunt invocate deseori ca exemple ale presiunii pe care populismul de extremă dreapta o poate exercita asupra instituțiilor. Astfel, independența justiției, libertatea presei sau drepturile minorităților pot deveni relativ ușor teme de conflict.

Ascensiunea extremei drepte spune ceva important despre Europa de astăzi: milioane de alegători nu se mai regăsesc în partidele tradiționale și caută alternative care promit o schimbare radicală.

Succesul acestor formațiuni nu se bazează doar pe frică sau respingere, ci și pe capacitatea lor de a oferi atât o explicație simplă pentru problemele complexe ale vieții cotidiene, cât și sentimentul că cineva „luptă” pentru cei care se simt ignorați.

În acest context, întrebarea fundamentală pentru politica europeană nu mai este dacă extrema dreaptă există, ci cât de mult va continua aceasta să modeleze viitorul continentului.