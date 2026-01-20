Furtună de zăpadă istorică în Kamchatka: orașe îngropate sub metri de omăt

Zăpadă până la etajul patru și morți pe străzi: iadul alb din Kamchatka

Peninsula Kamchatka din Extremul Orient rus se confruntă cu cea mai severă furtună de zăpadă din ultimele decenii. Ninsorile record, vânturile puternice și avalanșele de pe acoperișuri au paralizat orașe întregi, au provocat victime și au determinat autoritățile să declare stare de urgență, potrivit Reuters.

O furtună extrem de puternică a lovit Peninsula Kamchatka, situată în Extremul Orient al Rusiei, în apropiere de Japonia, aducând vânturi violente și cantități istorice de zăpadă. Imagini dramatice surprind salvatori ruși care sapă casele îngropate sub omăt, în timp ce munți de zăpadă ajung până la etajul al doilea al clădirilor.

În capitala regională Petropavlovsk-Kamceatski, transportul public a fost parțial suspendat. Autobuzele au fost înlocuite cu vehicule speciale de teren, capabile să circule prin zăpada adâncă, pentru a asigura legătura pe principalele artere ale orașului.

Autoritățile au confirmat că cel puțin două persoane și-au pierdut viața după ce zăpada acumulată pe acoperișuri s-a prăbușit peste clădiri. Joi a fost declarată oficial stare de urgență, pe fondul unei furtuni de proporții care a cuprins întreaga regiune.

Ninsori record, cele mai grave din ultimele decenii

Potrivit agenției Kamchatka-inform, Peninsula Kamchatka traversează cea mai gravă furtună de zăpadă din ultimele decenii, cu un strat de zăpadă care depășește doi metri în unele zone. Doar în luna decembrie 2025, Petropavlovsk-Kamceatski a înregistrat 370 de milimetri de precipitații sub formă de zăpadă – de peste trei ori media lunară obișnuită.

Între 1 și 16 ianuarie 2026, orașul a mai acumulat alți 163 de milimetri de ninsoare, iar stratul de zăpadă a ajuns la 170 de centimetri. În anumite cartiere, omătul a depășit chiar 250 de centimetri.

Un oficial al serviciului hidrometeorologic regional a declarat că astfel de episoade extreme sunt extrem de rare, ultimul fenomen comparabil fiind înregistrat la începutul anilor 1970.

This is real — and terrifying.



Locals in Russia’s Kamchatka Peninsula are calling it a “snow apocalypse” after a powerful snowstorm buried entire towns under record-breaking snowfall. Roads are blocked, buildings are partially submerged, and a state of emergency has been… pic.twitter.com/uG2SqopABt — ARCLANTIC (@arclanticltd) January 19, 2026

Cartiere izolate și viață paralizată

În mai multe districte, locuitorii au rămas blocați în case, fiind nevoiți să sape pentru a elibera intrările clădirilor. Unii au ieșit din locuințe pe ferestrele de la parter, din cauza ușilor complet îngropate în zăpadă.

Traficul aerian și transportul public au fost grav afectate, iar autoritățile locale au cerut părinților să țină copiii în casă. Școlile și universitățile au fost închise sau au trecut la cursuri online.

Zăpadă cât un bloc și magazine fără alimente

În unele zone, mormanele de zăpadă ating între 3 și 12 metri, iar relatările din teren vorbesc despre apartamente de la etajele superioare parțial acoperite de omăt. Drumurile blocate au dus la întârzieri în aprovizionare, iar magazinele locale încep să rămână fără produse de bază precum pâinea, laptele și ouăle.

Primarul orașului Petropavlovsk-Kamceatski, Evgheni Beliaev, a declarat stare de urgență la nivelul întregului oraș pe 15 ianuarie 2026. Acesta a acuzat companiile de administrare a clădirilor că nu au curățat la timp acoperișurile, așteptând încetarea furtunii.

Care este cauza ninsorilor extreme din Kamchatka

Specialiștii explică faptul că fenomenul este provocat de formarea mai multor sisteme de joasă presiune în Marea Ohotsk, o mare marginală a Oceanului Pacific. Aceste sisteme generează vânturi puternice și ninsori persistente, afectând o mare parte din Extremul Orient rus, potrivit Xinhua.

Deși Kamchatka este obișnuită cu ierni dure și ninsori abundente, actuala furtună a depășit cu mult normele climatice, fiind considerată cea mai severă din ultimii 130 de ani. Imaginile cu mașini complet îngropate sub peste doi metri de zăpadă au făcut înconjurul rețelelor sociale, alimentând percepția unui adevărate „apocalipse albă”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹