Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți

Michelle și Lavinia Osbourne, în vârstă de 49 de ani, au aflat adevărul în urma unor teste ADN efectuate acasă, iar cazul lor a atras atenția comunității științifice internaționale, scrie BBC.

Descoperirea a fost făcută inițial de Lavinia Osbourne, în septembrie 2022, după ce a analizat rezultatele unui test genetic. Primele concluzii au stârnit confuzie și teamă, întrucât datele indicau că cele două surori nu aveau același tată biologic. Ulterior, cazul a fost documentat și analizat de specialiști, care au confirmat existența unui fenomen medical extrem de rar.

Explicația științifică pentru situația neobișnuită este fenomenul numit superfecundație heteroparentală. Acesta apare atunci când o femeie eliberează mai multe ovule în același ciclu menstrual, iar acestea sunt fertilizate de spermatozoizi proveniți de la bărbați diferiți. Embrionii se dezvoltă simultan, iar copiii se nasc în aceeași sarcină, deși au tați biologici diferiți.

Specialiștii estimează că la nivel mondial au fost documentate aproximativ 20 de cazuri similare. În urma documentării realizate de BBC Radio 4, Michelle și Lavinia Osbourne au fost identificate drept singurul caz confirmat de gemeni cu tați diferiți înregistrat oficial în Marea Britanie.

Fenomenul este considerat extrem de rar, iar cazurile documentate apar sporadic în literatura medicală. Deși gemenii neidentici au în mod normal același tată biologic, superfecundația heteroparentală poate modifica această regulă genetică.

Michelle și Lavinia au crescut într-un mediu instabil, fiind mutate între familii și centre de plasament. În ciuda dificultăților, relația dintre ele a rămas puternică de-a lungul anilor. Lavinia a descris-o pe sora sa drept singura constantă din viața sa.

Mama gemenelor avea 19 ani atunci când le-a născut, în Nottingham, în 1976. De-a lungul timpului, aceasta le-a spus că tatăl lor biologic era un bărbat pe nume James. Totuși, acesta nu a făcut parte din viața lor și nu a avut o relație apropiată cu familia.

După ce mama lor a fost diagnosticată cu demență cu debut timpuriu și nu a mai putut răspunde întrebărilor despre trecut, Michelle a decis să facă un test ADN. Rezultatul a arătat că James nu era tatăl ei biologic.

Michelle a aflat ulterior că tatăl său biologic este Alex, un bărbat care se confrunta cu probleme personale și dependență. În paralel, Lavinia a descoperit că tatăl ei biologic este Arthur, un bărbat cu care a dezvoltat ulterior o relație apropiată.

Arthur a acceptat să construiască o legătură cu ambele surori și le-a spus că le consideră parte din viața lui. Descoperirea ADN le-a schimbat perspectiva asupra propriei identități și asupra relațiilor familiale.

Deși informația genetică a fost surprinzătoare, cele două femei afirmă că legătura lor de surori gemene rămâne neschimbată. Ele consideră că experiența le-a apropiat și mai mult și le-a oferit răspunsuri la întrebări vechi.

Cazul gemenelor Osbourne reprezintă o situație rară și fascinantă pentru lumea medicală și genetică. Povestea lor evidențiază complexitatea moștenirii genetice și impactul pe care tehnologia testelor ADN îl poate avea asupra identității personale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)