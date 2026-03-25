Germania nu va furniza rachete Taurus Ucrainei

Cancelarul german Friedrich Merz nu mai consideră necesară furnizarea de rachete de croazieră Taurus către Ucraina. El a explicat că Ucraina înregistrează progrese în dezvoltarea armamentului intern, inclusiv a unor astfel de rachete.

„Astăzi, Ucraina dispune în depozitele sale de arme cu rază lungă de acțiune, pe care le-a construit singură – parțial cu ajutorul nostru – și care sunt semnificativ mai eficiente decât numărul relativ mic de rachete de croazieră Taurus pe care le-am fi putut livra”, a spus Merz, potrivit Euractiv.

Cancelarul german a subliniat faptul că deși Kievul este „mai bine înarmat astăzi decât oricând”, se confruntă cu dificultăți privind finanțarea pentru a produce armament.

„Trebuie să mobilizăm fonduri pentru Ucraina, astfel încât aceste arme să poată fi produse în continuare”, a explicat Merz.

„În ceea ce privește tehnologia armamentului, Ucraina a avansat mult, mult mai mult decât ceea ce discutam la începutul acestui război”, a adăugat Merz.

Kievul a solicitat de mai multe ori furnizarea de rachete Taurus din partea Germaniei, însă Berlinul s-a opus cererii, de teama că ar agrava tensiunile cu Rusia.

Anterior preluării mandatului de cancelar al Germaniei, Merz se angajase să trimită astfel de rachete Kievului, dar s-a distanțat de această poziție ulterior.

Berlinul a promis, pentru Kiev, 11,5 miliarde de euro în ajutor pentru 2026, inclusiv sisteme de apărare aeriană Iris-T și baterii Patriot.

(sursa: Mediafax)