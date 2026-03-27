Alertă în Europa: planul secret al Germaniei pentru un posibil conflict cu Rusia

Germania se reînarmează: avertismentul generalului Carsten Breuer despre un posibil război cu Rusia până în 2029

Germania accelerează una dintre cele mai ambițioase transformări militare din Europa postbelică. Sub conducerea generalului Carsten Breuer, Berlinul își consolidează forțele armate într-un ritm fără precedent, pe fondul temerilor că Rusia ar putea fi pregătită să atace teritoriul NATO în următorii ani, potrivit unei analize BBC

Un avertisment care schimbă strategia Europei

Generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, trage un semnal de alarmă fără echivoc: Europa se confruntă cu cea mai periculoasă situație de securitate din ultimele decenii. Potrivit acestuia, Rusia își reconstruiește rapid capacitățile militare și ar putea fi pregătită pentru un conflict major cu NATO până în 2029.

„Nu am mai trăit o situație atât de periculoasă și urgentă ca cea de astăzi”, a declarat oficialul militar, subliniind necesitatea unei pregătiri accelerate.

Evaluările sale se bazează pe creșterea masivă a recrutării și investițiilor în armament ale Rusiei, pe fondul războiului din Ucraina.

Germania vrea cea mai puternică armată din Europa

Sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, Germania își propune să devină principala forță militară convențională a Europei. Bugetul apărării va crește spectaculos, de la 95 de miliarde de euro în 2025 la aproximativ 162 de miliarde în 2029.

Această transformare marchează o ruptură majoră față de trecutul recent, când Germania investea modest în apărare și se baza puternic pe protecția oferită de NATO și în special de SUA.

Creșterea cheltuielilor reflectă și o schimbare de mentalitate la nivelul societății germane, unde opinia publică susține tot mai mult consolidarea armatei.

Prezență militară extinsă în Europa de Est

Un exemplu clar al noii strategii este desfășurarea trupelor germane în Lituania, unde Berlinul are pentru prima dată o prezență militară permanentă după Al Doilea Război Mondial.

Numărul militarilor germani staționați aici va crește de la aproximativ 1.200 la aproape 5.000 până anul viitor. Zona este considerată strategică, fiind situată aproape de Rusia și Belarus.

Exercițiile militare simulate în regiune includ scenarii de invazie din est, pe fundalul geografiei vulnerabile a Câmpiei Europene de Nord – un teritoriu istoric expus conflictelor majore.

De la traumă istorică la „revoluție culturală”

Reînarmarea Germaniei ar fi fost de neconceput în urmă cu câțiva ani, din cauza trecutului său militar marcat de tragediile celor două războaie mondiale.

După 1945, Germania a adoptat o politică de demilitarizare și a menținut cheltuielile de apărare la un nivel scăzut, uneori chiar criticat. În anumite perioade, lipsa echipamentelor era atât de acută încât soldații se antrenau cu simulări improvizate.

Schimbarea a venit în urma invaziei ruse în Ucraina și a tensiunilor crescânde cu Occidentul. Parlamentul german a decis în 2025 să relaxeze regulile stricte privind împrumuturile, pentru a permite finanțarea masivă a apărării – o decizie considerată de analiști drept o adevărată „revoluție culturală”.

Europa fără umbrela SUA?

Un alt factor decisiv îl reprezintă incertitudinea legată de sprijinul Statelor Unite. Declarațiile și politicile administrației Donald Trump au pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de securitatea Europei.

Acest context a determinat Germania și alte state europene să caute „independența operațională” în cadrul NATO – adică capacitatea de a acționa militar fără sprijin american direct.

Berlinul investește deja în tehnologii-cheie precum drone, sisteme de recunoaștere, atacuri de precizie și capabilități spațiale.

Creșterea armatei și revenirea serviciului militar?

În prezent, armata germană are aproximativ 182.000 de militari activi. Planurile vizează creșterea efectivelor cu 60.000 în următorul deceniu, plus o rezervă de 200.000 de persoane.

Autoritățile au lansat campanii agresive de recrutare, iar dacă acestea nu vor avea succes, se ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Semnificativ este faptul că numărul voluntarilor a crescut deja, semn că societatea germană începe să accepte noul rol al armatei.

Germania, lider militar fără precedent?

Transformarea Germaniei este privită diferit de aliații europeni. Dacă în trecut puterea militară germană genera teamă, astăzi multe state – inclusiv Polonia – susțin consolidarea acesteia.

Europa se confruntă cu o realitate nouă: Germania nu mai este doar motorul economic al continentului, ci aspiră să devină și pilonul său militar.

Cu toate acestea, experții avertizează că nici Germania, nici alt stat european nu poate înlocui complet rolul strategic al SUA pe termen scurt.

Concluzie: „Pregătiți pentru a preveni războiul”

Generalul Carsten Breuer insistă că obiectivul nu este războiul, ci descurajarea acestuia.

Strategia este clară: o armată puternică pentru a preveni un conflict major. Însă ritmul accelerat al reînarmării arată că Europa intră într-o nouă eră de securitate, în care echilibrul de putere se redefinește rapid.