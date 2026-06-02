5 zodii își vor îmbunătăți relațiile, în iunie 2026. Dragostea îi favorizează pe cei îndrăzneți

Nu poți fi niciodată prea îndrăzneț în dragoste atunci când vrei ca lucrurile să se îmbunătățească. Este întotdeauna mai bine să spui că ai încercat decât să trăiești cu durerea a o mie de regrete. Un moment nu se repetă întotdeauna și, uneori, soarta se reduce la capacitatea ta de a pune totul în pericol și de a-ți asuma o șansă. Dragostea îi favorizează pe cei îndrăzneți, iar în iunie exact asta vei deveni: curajos.

În luna următoare există un influx de energie Leu, începând cu Venus pe 13 iunie, urmat apoi de Jupiter pe 30 iunie. Leul este cunoscut pentru că își urmează inima, indiferent cât de nechibzuită sau riscantă ar fi calea. Nu poți nega emoțiile tale sub această energie, nici cele mai profunde dorințe ale tale.

Această energie îți infuzează viața în următoarele săptămâni, determinându-te să îmbrățișezi o nouă îndrăzneală în relațiile tale. Totuși, cu echilibrul lui Mercur în Rac pe 1 iunie și Sezonul Racului pe 21 iunie, nu va fi degeaba. Această energie este despre îndrăzneală și, în final, despre a căuta o iubire pe care poți construi o viață.

1. Capricorn

Fii deschis cu emoțiile tale. Pe 1 iunie, Mercur se schimbă în Rac, aducând o șansă de a fi sincer și transparent cu partenerul tău. Această energie este despre conversații despre sentimentele tale, dorințele tale viitoare și cum să vă uniți. Odată ce Soarele intră în Rac pe 21 iunie, acțiunea urmează la ceea ce s-a discutat. Totuși, având în vedere că Mercur se pregătește să intre în retrogradare între 29 iunie și 23 iulie, este important să rămâi deschis. O relație nu este un contract. O relație este un acord pe care trebuie să-l revizuiești atunci când situația o cere.

Noi posibilități romantice încep să apară odată ce Mercur intră în Rac pe 1 iunie. Dacă ai căutat dragostea vieții tale, Mercur în Rac te ajută să-ți amplifici viața amoroasă și să-ți umpli programul cu seri romantice. Cu Mercur pregătindu-se să intre în retrogradare la sfârșitul lunii, cineva din trecutul tău este menit să se întoarcă. Uneori, două persoane chiar au nevoie de timp separat pentru a ști că sunt menite să fie împreună. Rămâi deschis la ceea ce apare și asigură-te că ești sincer cu privire la sentimentele tale.

2. Leu

Trebuie să creșteți împreună. Intrați într-o fază dinamică și incitantă în viața voastră romantică. Cu Venus și Jupiter intrând amândoi în Leu în iunie, te simți îndrăzneț, dar acest lucru poate veni și cu un sentiment de urgență. Acest lucru creează o dorință puternică de claritate în relația ta romantică actuală, deoarece Juno retrogradă în Vărsător pe 5 iunie.

Cu Juno retrogradă și semnul tău zodiacal Leu activat, relația voastră trebuie să se schimbe pentru a supraviețui. Vorbește despre ce înseamnă să crești împreună și să fii deschis la noi modalități de a te conecta cu partenerul tău. Dragostea nu înseamnă să încerci să te întorci acolo unde erai odată, ci să te poți întâlni acolo unde ești acum.

Vei fi surprins dacă vei fi încă singur în iunie. Cu Venus și Jupiter în Leu, te simți îndrăzneț și curajos în timp ce urmărești pe cineva special. Totuși, Juno retrogradă în Vărsător începe pe 5 iunie, aducând o revizuire și o reflecție asupra vieții tale amoroase anterioare. Această energie este menită să te ajute să-ți folosești îndrăzneala pentru a onora genul de relație pe care ți-o dorești cu adevărat, pe măsură ce te întâlnești cu cineva într-un mod nou. Amintește-ți doar că poți sparge tiparele când vine vorba de dragoste dacă muncești la asta.

3. Vărsător

Dragostea schimbă totul, iar asta face parte din modul în care relațiile tale se îmbunătățesc în această lună. Venus intră în Leu pe 13 iunie, aprinzând o fază romantică și pasională în relația ta actuală. Energia Leului guvernează relația ta, precum și viața pe care alegi să o creezi împreună. Cu Venus aici, nu este vorba doar de îmbunătățirea relației existente, ci de tot ce te înconjoară.

Folosește această energie nu doar pentru a crea o mulțime de momente frumoase cu dragostea vieții tale, ci și pentru a profita la maximum de zilele petrecute împreună. Acesta este sezonul tău nu doar în care să iubești acea persoană specială, ci întreaga ta viață.

Ca persoană singură și plină de speranță, vei descoperi că Venus, care intră în Leu pe 13 iunie, îți transformă viața romantică. Venus este planeta iubirii și, în Leu, ajută la deschiderea vieții tale amoroase și la crearea de noi relații. Aceasta este energia perfectă pentru a începe

să vezi pe cineva nou sau să faci un plan pentru ceea ce vrei să atragi în viața ta.

Venus în Leu te face să fii remarcat în toate modurile potrivite, dar nu te poți teme să faci primul pas. Nu aștepta doar ca ei să vină la tine; în schimb, fii dispus să faci un efort suplimentar pentru persoana care simte că merită.

4. Săgetător

Nu înceta niciodată să te alegi unul pe celălalt,. Luna Nouă din 14 iunie îți aduce aminte că nu poți înceta niciodată să-ți alegi partenerul, indiferent de cât timp sunteți împreună. Luna Nouă răsare în Gemeni în casa relațiilor tale, aducând un nou început, precum și nevoia de a te concentra asupra a ceea ce înseamnă să-ți alegi partenerul și viața pe care ți-o creezi.

Asigură-te că te concentrezi pe obiectivele tale romantice pe termen lung și nu te lași distras de nimic sau de nimeni. Aceasta este o șansă de a te rededica relației tale și de a face tot ce este necesar pentru a te reconecta, mai ales odată ce Marte intră în Gemeni pe 28 iunie.

Alege-te pe tine însuți mai întâi, mai ales dacă ești încă singur și cauți dragostea. Alegerea ta pe tine însuți schimbă energia ta din jurul relațiilor și te poate ajuta să te bucuri de noul început pe care Luna Nouă în Gemeni îl va inaugura pe 14 iunie. Deși această energie te ajută să te alegi pe tine însuți, este mai mult despre a te bucura de această perioadă din viața ta romantică decât despre a te așeza la pământ.

Acest lucru nu înseamnă că angajamentul nu este în stele, mai ales că mai multe planete sunt încă în Berbec, casa căsătoriei tale. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să fie întreaga ta preocupare. Alege-te pe tine însuți și bucură-te de întâlniri în această perioadă. Păstrează orice promisiune de angajament pentru când ești cu adevărat pregătit.

5. Berbec

Aceasta este viața ta pentru totdeauna. Poate că ți s-a părut un drum lung, dar în sfârșit ai găsit persoana căreia vrei să te dedici și cu care să-ți construiești o viață. Deși pot exista unele vindecări personale și lecții prin care vei continua să treci, asta nu înseamnă că nu ești pregătit să progresezi în această relație.

Începând cu 30 iunie, Jupiter intră în Leu, unde va rămâne până pe 25 iulie 2027. Jupiter este planeta expansiunii și a norocului, iar în Leu, totul se rezumă la viitorul tău romantic. Acesta este un moment pentru tine să spui da pentru totdeauna, să îmbrățișezi călătoria împreună și să-ți amintești că meriți o iubire care face totul mai bun.

Noi oportunități incredibile de iubire sosesc cu Jupiter în Leu pe 30 iunie. Dacă ești singur, Jupiter în Leu te ajută să întâlnești pe cineva cu care poți construi o relație. Aceasta înseamnă că întâlnirile ocazionale sau aventurile nu se vor mai simți împlinite, deoarece veți avea un scop. Jupiter rămâne în Leu până în iulie 2027, așa că acesta este un moment incredibil nu doar pentru o nouă iubire, ci și pentru a-ți găsi în sfârșit persoana. Nu uita să-ți urmezi inima și să nu-ți fie teamă să mergi prea departe în numele iubirii, potrivit yourtango.com.

