Germania suplimentează ajutorul pentru Ucraina cu 3 miliarde de euro în 2026

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Finanțe al Germaniei a anunțat marți că bugetul pentru 2026 va include o majorare de 3 miliarde de euro destinate Ucrainei, peste suma deja alocată de 8.5 miliarde de euro.

Acesta a afirmat: „Vom continua să sprijinim atât timp cât este necesar pentru a se apăra împotriva războiului de agresiune al Rusiei”.

Fondurile suplimentare vor fi folosite pentru achiziționarea de artilerie, drone, vehicule blindate și pentru înlocuirea a două sisteme de apărare antiaeriană Patriot furnizate anterior Ucrainei.

De asemenea, o sursă guvernamentală a confirmat că Friedrigh Merz, cancelarul german, susține aceasta inițiativă.

(sursa: Mediafax)