Grandoare și afaceri cu Mafia. Donald Trump, plătit cu lingouri de aur în apartamentul său 

Haberman dezvăluie noi detalii despre afacerile lui Trump în lumea imobiliară din New York și nu numai, de la amenințările voalate la adresa proprietarului unei reviste care se pregătea să facă un reportaj despre averea sa netă „umflată”, până la recunoașterea faptului că afacerile lui trebuiau să interacționeze uneori cu Mafia.

Concomitent, metodele utilizate în afaceri de Trump de-a lungul anilor sunt acum examinate cu lupa de către Justiția americană, în urma proceselor civile de amploare intentate, miercuri, lui Trump şi copiilor acestuia, Donald Jr, Ivanka şi Eric, de către procuroarea generală a statului New York, Letitia James. Acțiunile în instanță invocă zeci de activități financiare frauduloase pe care fostul președinte le-a folosit pentru a se îmbogăți.

„Cărămizile” de milioane

Într-un episod izbitor, Haberman scrie că Trump ar fi primit ocazional părți din plățile de leasing în numerar, inclusiv atunci când un locatar i-a trimis miliardarului american o cutie cu zeci de „cărămizi” de aur. Locatarul a plătit astfel contractul său de leasing pentru parcarea din clădirea „General Motors” din Manhattan, pe care Trump o cumpărase în 1998.

Trump le-a spus colaboratorilor săi că nu știe ce să facă cu lingourile de aur, susține Haberman. În cele din urmă, el i-a cerut pe Matt Calamari, un fost agent de securitate care a devenit ulterior director de operațiuni în cadrul conglomeratului de afaceri „Trump Organization”, să urce lingourile cu un cărucior de marfă până în apartamentul său din clădirea „Trump Tower”. Nu este clar ce s-a întâmplat cu „cărămizile” de aur. Un avocat al lui Calamari a refuzat să comenteze, iar Haberman scrie că Trump a numit-o „o întrebare fantezistă”.

Cartea lui Haberman, „Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, va fi lansată pe 4 octombrie. Aceasta include o relatare a călătoriei lui Trump în lumea afacerilor din New York, precum și povestea președinției sale și a consecințelor înfrângerii din 2020, în fața lui Joe Biden. Haberman, analist politic la CNN, este un reporter newyorkez cu experiență, care a lucrat pentru ambele ziare tabloide ale orașului și a acoperit pentru „The New York Times” campaniile electorale ale lui Trump, din 2016 și 2020, precum și activitatea acestuia la Casa Albă.

Un viespar întreținut cu amenințări

Haberman mai scrie că situația financiară a lui Trump la compania sa era deseori mai precară decât își dădeau seama oamenii.

La un moment dat, se spunea că Trump ar fi împrumutat mai multe milioane de dolari de la directorul executiv al „Trump Organization”, George Ross, susține Haberman. Ross i-a recunoscut autoarei că i-a împrumutat bani lui Trump. El a insistat însă că suma de bani a fost pentru „a acoperi o situație care a fost eliminată foarte repede” și nu pentru cheltuieli salariale.

Într-un alt episod, Haberman scrie că Trump ar fi amenințat că va face publice zvonurile potrivit cărora Malcolm Forbes, proprietarul decedat al revistei „Forbes”, ar fi fost homosexual, atunci când publicația se pregătea să relateze că averea lui Trump era mult mai mică decât cea cu care se lăuda el în mod public.

Jurnalista mai scrie că oficialii din „Trump Organization” lucrau în silozuri și adesea nu erau la curent cu ceea ce se întâmpla în alte domenii ale afacerii.

Atunci când compania de hoteluri și cazinouri a lui Trump a fost admonestată de către „Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimburi” (SEC) pentru o declarație eronată de venituri, Trump era mult mai implicat decât a lăsat compania să se înțeleagă, mai scrie Haberman.

Avocatul lui Trump de la vremea respectivă, Jay Goldberg, a dat vina pe oficialii companiei pentru „estimările înșelătoare” din 1999 și a insistat că Trump nu a fost implicat. Articolele de presă la momentul acțiunii SEC, trei ani mai târziu, au afirmat, de asemenea, că Trump nu a avut un rol în declarația financiară care a supraevaluat câștigurile companiei.

Cu toate acestea, Haberman susține că un fost consultant al companiei, Alan Marcus, a dezvăluit că Trump a corectat personal un proiect al comunicatului respectiv și a prezentat estimările într-o lumină mult mai roz. Trump a negat această afirmație, mai scrie autoarea.

Legături cu lumea interlopă

Într-un interviu acordat autoarei, fostul președinte a recunoscut că afacerile sale din New York trebuiau, uneori, să interacționeze cu Mafia, deși a minimalizat cât de conștient era de acest lucru.

„Ei bine, pentru oricine a construit în New York, fie că a avut de-a face cu ei indirect, fie că nici măcar nu știa că aceștia există, ei erau acolo!”, a spus Trump, referindu-se la membrii puternicei mafii newyorkeze. „Ai avut de-a face, ai avut contractori și nu știai dacă erau mafioți sau controlați de ei, sau poate nu erau controlați, dar vă spun că obținerea de oferte este uneori foarte dificilă. Primeai o singură ofertă și era o ofertă exclusivistă dezamăgitoare. Și, apoi, nu mai era nimeni altcineva care să liciteze.”, a adăugat fostul lider al Casei Albe, citat de Haberman.

Procuratura cere 250 de milioane de dolari

Între timp, procuroarea generală a statului New York, Letitia James, a anunţat, cu două zile în urmă, că le-a intentat procese civile fostului preşedinte american, Donald Trump, şi copiilor acestuia Donald Jr, Ivanka şi Eric.

Ea a precizat că statul solicită despăgubiri de 250 de milioane de dolari şi interdicţia conducerii unor companii pentru membrii familiei Trump citaţi în proces. Decizia a fost luată după o anchetă asupra practicilor fiscale ale grupului de afaceri „Trump Organization”.

Într-o conferinţă de presă, James a declarat că Trump este chemat în judecată „pentru că a încălcat legea (...) cu scopul de a genera profituri pentru sine, pentru familia sa şi pentru firma sa”.

Fostul preşedinte a fost audiat de procuratura newyorkeză în urmă cu o lună. Ancheta civilă împotriva „Trump Organization” a fost deschisă, după mărturia depusă în Congresul SUA de către Michael Cohen, fost avocat personal al miliardarului american.

Cohen a făcut dezvăluiri despre evaluări frauduloase în plus sau în minus ale unor active ale organizaţiei conduse de familia fostului lider de la Casa Albă. El a susţinut că ilegalităţile au fost comise pentru obţinerea unor împrumuturi, reducerea impozitelor sau indemnizaţii mai mari de asigurare.

Miza – următoarele alegeri prezidențiale

Trump mai este anchetat şi în alte dosare, inclusiv unul privind arhivele prezidenţiale, în cadrul căruia a fost percheziţionată, în 8 august, reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, din Florida.

FBI a confiscat documente confidenţiale pe care republicanul nu le-a restituit după ce a părăsit Casa Albă, în pofida numeroaselor cereri care i-au fost adresate în acest sens.

După această operaţiune de poliţie spectaculoasă şi neașteptată pentru un fost şef de stat american, Donald Trump, care a declarat deja că vrea să candideze în alegerile prezidenţiale din 2024, a criticat vehement descinderea de la locuința sa, pe care o consideră „ilegală şi neconstituţională”. Trump a reafirmat că este ținta unei „vânători de vrăjitoare”, fiind vizat de actuala administrație de la Washington, din raţiuni politice.

Printre textele confiscate în timpul operaţiunii FBI se numără 18 documente clasate „top secret”, 53 clasate „secret” şi 31, „confidenţial”.

În timp ce ratingul de aprobare al președintelui Joe Biden continuă să își revină de la minimele înregistrate în timpul verii, un nou sondaj Yahoo News/YouGov, dat publicității pe 7 septembrie, îl indică acum pe actualul lider american în fața lui Trump, în preferințele electoratului, într-o posibilă revanșă prezidențială în 2024.

Sondajul a fost realizat în perioada 2-6 septembrie, imediat după un discurs combativ susținut de șeful Casei Albe, în care Biden i-a atacat pe „Trump și pe republicanii MAGA”, calificându-i drept „extremiști” care „amenință fundamentele țării noastre”.

Sondajul a constatat că, dacă următoarele alegeri prezidențiale „ar avea loc astăzi”, 48% dintre alegătorii înregistrați l-ar alege pe Biden, în timp ce 42% l-ar alege pe Trump. Noul avans de 6 puncte al lui Biden este cu 3 puncte mai mare decât avantajul său din sondajul anterior Yahoo News/YouGov, de la sfârșitul lunii august, și cu 4 puncte mai bun decât avansul său mediu în toate sondajele Yahoo News/YouGov realizate între aprilie și iulie. Marja de eroare a sondajului este de aproximativ 2,6%.