Grecia declară război peștelui-iepure. Pescarii sunt plătiți pentru fiecare captură

Guvernul elen va plăti 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-balon argintiu (silver-cheeked toadfish), cunoscut în Grecia sub numele de lagokefalos, o specie care amenință biodiversitatea și activitatea pescarilor.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme în domeniul pescuitului și va fi implementată inițial ca proiect-pilot.

Pescarii vor primi peste 5 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat

Ministerul Agriculturii din Grecia a anunțat că recompensele financiare vor fi acordate pescarilor profesioniști care capturează această specie invazivă, considerată una dintre cele mai periculoase pentru ecosistemele marine din estul Mediteranei.

Programul va fi aplicat, într-o primă etapă, în sudul Mării Egee și în zona insulei Creta, regiuni unde populația de pește-iepure a crescut semnificativ în ultimii ani.

Programul stârnește nemulțumiri în rândul pescarilor

Decizia autorităților a fost criticată de pescarii din alte regiuni ale Greciei, care nu au fost incluși în faza inițială a proiectului.

Nemulțumirile au apărut după consultările organizate de Ministerul Agriculturii, reprezentanții pescarilor susținând că programul ar trebui extins la nivel național, având în vedere răspândirea rapidă a speciei.

Statul acoperă și costurile de eliminare a peștilor

Programul beneficiază de o finanțare europeană de până la 1,5 milioane de euro.

Autoritățile regionale vor desemna porturile unde capturile vor fi predate și cântărite, iar statul va suporta toate costurile logistice, inclusiv:

achiziționarea congelatoarelor speciale;

transportul;

distrugerea peștilor prin incinerare.

Guvernul elen a anunțat că pregătește și alte măsuri de sprijin pentru pescarii afectați de răspândirea acestei specii invazive.

Sprijin suplimentar pentru pescari

Pe lângă recompensa acordată pentru capturile de pește-balon, executivul de la Atena va compensa și o parte din costurile cu combustibilul.

Astfel, pescarii profesioniști vor beneficia de:

0,16 euro/litru pentru motorina utilizată în lunile aprilie și mai;

pentru motorina utilizată în lunile aprilie și mai; 0,12 euro/litru pentru consumul din luna iunie.

Măsurile urmăresc reducerea costurilor de operare și susținerea sectorului pescăresc, afectat atât de creșterea cheltuielilor, cât și de impactul speciilor invazive asupra capturilor tradiționale.

Peștele-balon argintiu, cunoscut și ca peștele-iepure, este o specie originară din Oceanul Indian care a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. În afară de faptul că afectează biodiversitatea și distruge echipamentele de pescuit, această specie este extrem de toxică pentru consumul uman din cauza tetrodotoxinei, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute, scrie ekathimerini.com