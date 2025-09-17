x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Hamas acuză Israelul că folosește detenția administrativă ca formă de pedeapsă colectivă

Hamas acuză Israelul că folosește detenția administrativă ca formă de pedeapsă colectivă

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   23:45
Hamas acuză Israelul că folosește detenția administrativă ca formă de pedeapsă colectivă
Sursa foto: Hepta

Un oficial de rang înalt din Hamas susține că noile ordine de detenție administrativă emise de Israel împotriva a sute de palestinieni din Cisiordania ocupată încalcă flagrant drepturile omului și normele internaționale.

Abdul Rahman Shadid, oficial Hamas, a declarat că măsura Israelului de a prelungi detenția a sute de palestinieni fără proces sau acuzații „face parte dintr-o politică sistematică menită să prelungească detenția lor și să le suprime libertatea”.

Într-un mesaj publicat pe canalul oficial de Telegram al grupării, Shadid a descris aceste ordine drept „o încălcare flagrantă a tuturor standardelor umanitare, a normelor și a dreptului internațional”, scrie Al Jazeera.

Potrivit acestuia, detenția administrativă este folosită ca „instrument de pedeapsă colectivă” împotriva poporului palestinian.

Shadid a afirmat că peste 3.577 de palestinieni se află în prezent în închisorile israeliene sub regimul detenției administrative și a acuzat autoritățile israeliene de „tortură, înfometare, privare și neglijență medicală” față de deținuți.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: hamas Israel gaza detentia administrativa
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri