Haremul lui Putin: Iubitele secrete ale țarului - de la femeia de serviciu devenită multimilionară, la gimnasta implicată într-o moarte misterioasă

În volumul „Țarul însuși: Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți”, Roman Badanin și Mihail Rubin dezvăluie un adevărat „harem” din umbră al liderului de la Kremlin, cu povești ce pornesc din cluburi de striptease și cămine studențești și ajung până în palate luxoase din Monte Carlo și Moscova.

De la femeie de serviciu la multimilionară

Povestea începe cu Svetlana Krivonoghih, o fostă femeie de serviciu într-un magazin, a cărei viață s-ar fi schimbat radical, după ce l-a cunoscut pe Putin în 1999.

Patru ani mai târziu, Svetlana a născut o fată, Elizaveta - cunoscută astăzi sub numele de Luiza Rozova - care, potrivit anchetelor jurnalistice, seamănă izbitor cu președintele rus. Experți în recunoaștere facială au estimat o potrivire de peste 70% între chipurile celor doi.

În aceeași perioadă, femeia a trecut de la o existență modestă la o avere impresionantă. În 2003 a cumpărat un apartament de lux în Monaco, în valoare de 2,9 milioane de lire sterline, iar documentele „Pandora Papers” au scos ulterior la iveală o avere estimată la peste 78 de milioane de lire, incluzând proprietăți și un iaht.

„Cea mai flexibilă femeie din Rusia”

Liderul de la Kremlin nu s-ar fi oprit însă aici. Următoarea apariție în acest tablou este Alina Kabaeva, fostă gimnastă olimpică, supranumită cândva „cea mai flexibilă femeie din Rusia”.

Proaspăt medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 și apărută într-un pictorial provocator al revistei „Maxim”, Kabaeva i-a fost prezentată lui Putin de către antrenoarea ei, Irina Viner, soția oligarhului Alisher Usmanov.

În 2006, relația lor devenise deja o poveste de culise la Moscova, iar un an mai târziu, fostul iubit al sportivei, cântărețul Murat Nasirov, a murit în condiții suspecte, căzând de la etajul cinci al unui bloc.

Kremlinul și tabu-ul vieții private

În 2008, furia Kremlinului pe marginea acestui subiect delicat a răbufnit în mod public.

Un tabloid din Moscova a publicat un articol potrivit căruia Putin și Kabaeva s-ar pregăti de nuntă, iar reacția liderului rus a fost una virulentă: el i-a acuzat pe jurnaliști că își „bagă nasul murdar” în viața lui personală. La scurt timp, redacția publicației a fost percheziționată, redactorul-șef forțat să plece, iar ziarul, închis.

Alina Kabaeva, astăzi în vârstă de 42 de ani, ar avea doi fii cu Vladimir Putin — Ivan, de 10 ani, și Vladimir, de 6 ani, susțin jurnaliștii ruși aflați în exil. Kremlinul păstrează însă o tăcere absolută în jurul acestui subiect: copiilor li s-ar fi atribuit numele fals Spiridonov, iar documentele oficiale care le-ar confirma existența ar fi fost șterse.

„Prima-doamnă secretă”

Loialitatea Alinei Kabaeva față de președintele rus nu ar fi rămas nerăsplătită. În 2014, aceasta a fost numită în fruntea „National Media Group” - unul dintre cele mai importante conglomerate media din Rusia - cu un salariu estimat la 7,7 milioane de lire sterline pe an. Ea deține, de asemenea, o cotă de participație importantă în „Bank Rossiya”, una dintre instituțiile financiare apropiate de Kremlin.

Cei doi au fost surprinși purtând inele identice în timpul Jocurilor Olimpice de la Soci, unde Kabaeva a avut un rol simbolic, aprinzând torța olimpică. În perioada respectivă, presa internațională o numea deja „Prima Doamnă secretă a Rusiei”.

Dintr-un calendar provocator în apartament de lux

Nici măcar această relație nu l-ar fi ținut pe Putin departe de alte aventuri. În 2010, o tânără studentă de 17 ani, Alisa Harceva, care pozase provocator într-un calendar aniversar dedicat liderului de la Kremlin, ar fi început să-l viziteze regulat, de două ori pe lună, timp de un an.

Curând, viața ei s-a schimbat radical. Harceva a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități din Moscova, specializată în relații internaționale, și a primit un apartament într-un complex rezidențial de lux.

Tânăra declara ulterior, entuziasmată despre Putin: „Cred că este un bărbat fantastic, un lider puternic și un președinte ideal.”

Ipocrizia unui autocrat

Cartea „Țarul însuși: Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți” conturează imaginea unui Kremlin în care relațiile extraconjugale și poligamia ar fi o normă nescrisă și în care puterea și averea multor femei depind în întregime de bunăvoința președintelui.

„Putin este întruchiparea ipocriziei.”, susține autorul Roman Badanin. „Singurul lucru care nu s-a schimbat la el este această ipocrizie – sau, după cum o numește FSB, «poveste de acoperire».”, adaugă Badanin, citat de publicația „The Sun”.

În timp ce Putin a înăbușit brutal orice formă de opoziție în Rusia, propria lui viață a rămas acoperită de un zid al tăcerii.

De altfel, redacția lui Badanin a fost percheziționată, iar jurnalistul forțat să fugă din țară, după ce a intervievat-o pe una dintre femeile despre care se presupune că i-ar fi dăruit președintelui un copil.

În plus, soția lui Putin, Liudmila, cu care a fost căsătorit aproape 30 de ani, ar fi intuit mai bine decât oricine deriva autocratică a șefului de la Kremlin. În 2004, ea i-ar fi spus direct acestuia că se transformă într-un lider obsedat de reînvierea controlului totalitar, din perioada sovietică.

În 2014, căsnicia lor s-a încheiat oficial, deschizându-i lui Putin calea spre o viață fără aparențele unei familii tradiționale.

Dezvăluirile lui Badanin și Rubin conturează imaginea din spatele discursului despre patriotism și „valorile tradiționale”: un președinte care, în timp ce invocă moralitatea, își ascunde o viață personală marcată de relații secrete, averi colosale oferite celor din cercul intim și un harem păzit cu strictețe de aparatul de stat.

„Haremul tiranului” rămâne, potrivit autorilor, unul dintre cele mai bine păzite secrete ale Kremlinului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹