O imigrantă cu legături de familie cu purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a fost reținută

Bruna Ferreira, în vârstă de 33 de ani, se îndrepta cu mașina spre școala fiului ei din New Hampshire pe 12 noiembrie, când a fost oprită în Revere, Massachusetts, a declarat miercuri avocatul ei, Todd Pomerleau.

„Nu i s-a spus de ce a fost reținută”, a spus el. „A fost transportată din Massachusetts, în New Hampshire, în Vermont, în Louisiana”.

Pomerleau a spus că fiul de 11 ani al lui Ferreira locuiește cu fostul ei logodnic, Michael Leavitt, în New Hampshire, dar au custodie comună și au menținut o relație de coparentare timp de mulți ani de când logodna lor s-a rupt.

„A fost reținută fără niciun motiv. Nu este periculoasă. Nu reprezintă un risc de fugă. Nu este o străină ilegală”, a spus el.

Avocatul a spus că clienta sa avea 2 sau 3 ani când ea și familia ei au venit în SUA din Brazilia și că ulterior s-a înscris în programul „Acțiune Amânată pentru Sosirile din Copilărie”, politica din epoca Obama care protejează imigranții aduși în SUA în copilărie. El a spus că era în curs de a solicita o carte verde.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că Ferreira a intrat în SUA cu o viză de turist care îi impunea să plece în 1999. Un purtător de cuvânt al departamentului a declarat că Ferreira a mai fost arestată pentru vătămare corporală, o acuzație pe care avocatul ei a negat-o.

Secretarul de presă al Casei Albe a refuzat să comenteze. Karoline Leavitt a crescut în New Hampshire și a candidat fără succes pentru Congres din partea statului în 2022, înainte de a deveni purtătoarea de cuvânt a lui Trump pentru campania sa din 2024 și ulterior de a i se alătura la Casa Albă.

