Tragedie fără precedent în Spania: cel puțin 12 morți după incendiile devastatoare din Andaluzia, pe fondul valului extrem de căldură

Autoritățile regionale au confirmat că bilanțul victimelor a crescut de la șase la 12 după descoperirea altor persoane decedate în zona afectată de incendiu. Unele dintre victime au fost găsite în interiorul unor autoturisme, semn că au încercat să se salveze din calea focului, însă nu au mai reușit să scape din infern.

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Sursa foto Hepta/Incendiu forestier Spania

Incendiul a izbucnit în provincia Almería și s-a extins rapid

Incendiul s-a declanșat în apropierea localității Los Gallardos, afectând inclusiv zona Bedar, unde s-au înregistrat cele mai multe victime. Condițiile meteorologice extreme au favorizat propagarea foarte rapidă a flăcărilor, iar vântul și vegetația uscată au făcut ca intervenția echipelor de salvare să fie extrem de dificilă, potrivit Euronews.

Aproximativ 150 de pompieri, sprijiniți de autospeciale și alte echipamente de intervenție, continuă lupta cu incendiul, încercând să limiteze extinderea acestuia către alte localități.

Mai multe drumuri au fost închise circulației, iar autoritățile au dispus evacuarea preventivă a locuitorilor din zonele aflate în pericol. Peste 50 de persoane au fost adăpostite temporar într-un centru cultural amenajat pentru situații de urgență.

Mai multe persoane au fost rănite

Pe lângă cele 12 victime decedate, incendiul a provocat și rănirea a cel puțin șase persoane.

O femeie a suferit arsuri grave și a fost transportată de urgență la spital, în timp ce o altă persoană a ajuns la unitatea medicală după ce a inhalat cantități importante de fum. Alte patru persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului pentru arsuri ușoare și probleme respiratorii provocate de fumul dens.

Medicii monitorizează permanent evoluția răniților, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările în zonele afectate de incendiu.

Cauza incendiului nu este încă stabilită

Primele informații furnizate de martori indică faptul că incendiul ar fi putut izbucni după prăbușirea unui cablu de înaltă tensiune peste vegetația uscată.

Focul s-ar fi extins în doar câteva minute în pădurile din apropiere, însă autoritățile spaniole subliniază că această ipoteză nu este confirmată oficial. Ancheta privind cauza exactă a incendiului este în desfășurare, iar specialiștii analizează toate scenariile posibile.

Oficialii spanioli vorbesc despre o tragedie fără precedent

Șeful serviciilor regionale pentru situații de urgență din Andaluzia, Antonio Sanz, a descris dezastrul drept „o tragedie fără precedent”, afirmând că întreaga regiune este profund afectată de pierderea de vieți omenești.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și-a exprimat, la rândul său, profunda tristețe după amploarea dezastrului și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Totodată, acesta le-a cerut cetățenilor să respecte toate recomandările autorităților și să manifeste maximă prudență în contextul riscului ridicat de incendii.

În sprijinul pompierilor a fost mobilizată și Unitatea Militară de Urgență a Spaniei, structură specializată în intervenții la dezastre de amploare.

Valul de căldură amplifică riscul incendiilor în Spania

Incendiul din Almería s-a produs în timpul unui nou episod de temperaturi extreme care afectează mare parte din Spania.

În ultimele zile, autoritățile meteorologice au emis avertizări portocalii pentru numeroase regiuni din Andaluzia, unde temperaturile s-au apropiat sau chiar au depășit pragul de 40 de grade Celsius. Aceste condiții favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație.

La începutul acestei luni, un alt incendiu major izbucnit în apropierea stațiunilor turistice de pe Costa Brava a mobilizat sute de pompieri și a determinat autoritățile să le ceară miilor de locuitori și turiști să rămână în locuințe pentru propria siguranță.

Experții avertizează că frecvența și intensitatea incendiilor forestiere au crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul valurilor de căldură tot mai lungi și al perioadelor prelungite de secetă. Spania se numără printre statele europene cele mai expuse acestor fenomene extreme, iar sezonul incendiilor din 2026 confirmă încă o dată vulnerabilitatea regiunilor sudice în fața schimbărilor climatice.