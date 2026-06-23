Europa fierbe sub un val de căldură extremă: zeci de morți în Franța, temperaturi de peste 44°C în Spania și alertă maximă în Italia

Canicula face ravagii în Europa: 40 de persoane s-au înecat în Franța, iar temperaturile depășesc 44°C în sudul continentului

Valul de căldură care lovește Europa provoacă un bilanț tot mai dramatic. Franța, Spania și Italia sunt cele mai afectate țări, în timp ce temperaturile record, nopțile tropicale și incidentele tragice pun presiune pe autorități și pe sistemele de infrastructură.

Franța, lovită de tragedii pe fondul temperaturilor extreme

Franța se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de caniculă din istoria recentă. Premierul Sébastien Lecornu a anunțat că, de joia trecută și până în prezent, 40 de persoane și-au pierdut viața prin înec, pe fondul temperaturilor sufocante care au împins mii de oameni să caute refugiu în ape neamenajate sau nesupravegheate, potrivit BBC.

Ministrul Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a avertizat că tot mai multe persoane aleg să se răcorească în râuri și canale fără să conștientizeze pericolele. Oficialul a subliniat că înotul în zone nesupravegheate poate deveni fatal, mai ales în timpul episoadelor de caniculă extremă.

Printre victime se numără o fată de 13 ani care a intrat în Sena împreună cu familia sa, în localitatea Fontaine-la-Port. Adolescentei nu știa să înoate și s-a înecat în cursul serii de duminică.

În apropiere de Lyon, un tânăr fotbalist profesionist se află în stare critică după ce a fost scos din fluviul Ron. Serviciile de urgență au intervenit pentru salvarea a patru tineri care au intrat într-o zonă unde înotul este interzis.

Recorduri istorice de temperatură și nopți tropicale fără precedent

Franța a înregistrat luni cea mai fierbinte zi de iunie din istoria măsurătorilor meteorologice. În același timp, noaptea de luni spre marți a devenit cea mai caldă noapte înregistrată vreodată în această perioadă a anului, temperatura minimă medie la nivel național atingând 21,6 grade Celsius.

Mai mult de jumătate din teritoriul țării se află sub alertă roșie de caniculă, iar efectele se resimt inclusiv asupra infrastructurii. Autoritățile din regiunea Paris avertizează că temperaturile ridicate pot provoca perturbări semnificative ale transportului feroviar, șinele de cale ferată fiind proiectate pentru limite care sunt acum depășite.

Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France, a recomandat populației să evite deplasările inutile și să lucreze de acasă, dacă este posibil.

Copii morți într-o mașină lăsată în soare

Canicula a provocat și alte tragedii în Franța. Două decese au fost asociate direct temperaturilor extreme după ce doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost găsiți fără viață într-o mașină aflată într-o parcare din orașul Carpentras, în sudul țării.

Cazul a șocat opinia publică și readuce în atenție pericolele asociate lăsării copiilor în vehicule expuse la soare, chiar și pentru perioade foarte scurte.

Spania se pregătește pentru temperaturi de până la 44°C

În Spania, meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să crească în mai multe regiuni. În apropierea orașului Córdoba, valorile termice ar putea depăși 44 de grade Celsius, în timp ce în Valea Ebro sunt prognozate temperaturi de peste 42 de grade.

Serviciul meteorologic Aemet a emis alerte roșii în Andaluzia, Cantabria și Țara Bascilor. Datele oficiale arată că valurile de căldură din luna iunie au devenit mult mai frecvente în ultimele decenii, fenomen asociat schimbărilor climatice.

Luni, în peste 100 dintre cele 828 de stații meteorologice ale țării s-au înregistrat temperaturi de minimum 40 de grade Celsius, iar în localitatea Andújar termometrele au indicat 45 de grade.

Italia și Germania, sub presiunea căldurii extreme

Italia a instituit alertă roșie de caniculă în 15 orașe importante, inclusiv Roma, Milano, Florența, Torino și Veneția. Autoritățile au reactivat măsuri speciale pentru protejarea muncitorilor expuși la temperaturi extreme, în special în agricultură și construcții.

Și Germania se confruntă cu o situație dificilă. Temperaturile sunt așteptate să atingă 40 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării până la finalul săptămânii. Organizația germană de salvare acvatică a raportat mai multe incidente mortale de înec, majoritatea implicând bărbați care și-au supraestimat capacitățile de înot.

Efectele caniculei se extind asupra infrastructurii energetice

Temperaturile ridicate au afectat inclusiv producția de energie. Centrala nucleară Golfech din sud-vestul Franței a fost oprită temporar după ce temperatura apei din fluviul Garonne s-a apropiat de limita legală de 28 de grade Celsius. Apa este utilizată pentru răcirea reactoarelor, iar legislația franceză impune restricții stricte pentru protejarea ecosistemelor.

Meteorologii estimează că temperaturile vor începe să scadă în Peninsula Iberică în următoarele zile, însă valul de căldură se va deplasa spre nordul Europei. Olanda, Belgia și Germania sunt așteptate să atingă punctul maxim al episodului canicular la sfârșitul săptămânii, în timp ce autoritățile continuă să avertizeze populația cu privire la riscurile majore pentru sănătate.