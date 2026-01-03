Incendiul din Crans-Montana. Jumătate dintre răniţi vor fi trataţi în străinătate

Un număr de 50 de pacienţi vor fi transferaţi până duminică în spitale din Franţa, Italia, Germania şi Belgia.



Patruzeci de persoane, majoritatea tineri, au decedat în incendiul izbucnit într-un bar din staţiunea de schi în noaptea de Anul Nou. Se crede că materialul izolant de pe tavan ar fi luat foc de la nişte artificii introduse în sticle de şampanie şi ridicate în aer.



Majoritatea persoanelor prezente în bar erau adolescenţi şi tineri.



Kathrin Neuhaus, şefa secţiei de arsuri a spitalului pentru copii din Zurich, a declarat pentru postul de televiziune SRF că cinci minori sunt trataţi aici. Unii dintre ei au suferit arsuri pe mai mult de 70% din suprafaţa corpului, a spus ea.



''Asta înseamnă că sunt predispuşi la infecţii şi hipotermie'', a spus ea. Arsurile afectează întregul organism, inclusiv sistemul circulator, a spus Neuhaus. Mulţi au suferit de asemenea leziuni ale plămânilor în urma inhalării de fum, a adăugat ea.



Neuhaus a spus că mulţi dintre pacienţi au suferit mai multe intervenţii chirurgicale şi proceduri şi că vor intra în sala de operaţii de mai multe ori pe săptămână. ''În acest moment, avem în plan să intrăm în sala de operaţii de două ori pe săptămână cu fiecare pacient'', a spus ea.

