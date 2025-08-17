O închisoare din Tennessee va fi transformată în centru de detenție pentru migranți

Oficialii dintr-o localitate din Tennessee au aprobat acordul privind transformarea unei foste închisori într-un centru de detenție pentru migranți. Centrul de detenție al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA va fi administrat de o companie privată, potrivit AP.

La ședința în care s-a aprobat proiectul au venit numeroși localnici. Aceștia au protestat zgomotos față de propunere.

Recen,t Donald Trump a lăudat un centru de detenție pentru migranți din Florida. Asta deși acuzațiile privind maltratarea deținuților au provocat procese din partea apărătorilor drepturilor civile și a grupurilor de mediu.

(sursa: Mediafax)