O închisoare din Tennessee va fi transformată în centru de detenție pentru migranți

de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   17:00
O închisoare dintr-o localitate din Tennessee va fi transformată în centru de detenție pentru migranți. Este vorba despre o închisoare închisă în 2021 de administrația Biden. Aprobarea a stârnit controverse, numeroși localnici împotrivindu-se proiectului.

Oficialii dintr-o localitate din Tennessee au aprobat acordul privind transformarea unei foste închisori într-un centru de detenție pentru migranți. Centrul de detenție al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA va fi administrat de o companie privată, potrivit AP.

La ședința în care s-a aprobat proiectul au venit numeroși localnici. Aceștia au protestat zgomotos față de propunere.

Recen,t Donald Trump a lăudat un centru de detenție pentru migranți din Florida. Asta deși acuzațiile privind maltratarea deținuților au provocat procese din partea apărătorilor drepturilor civile și a grupurilor de mediu.

(sursa: Mediafax)

