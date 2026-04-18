Jurnalul.ro Ştiri Externe Incident grav în Liban: Un militar francez în misiune ONU a fost ucis. Reacția lui Emmanuel Macron

de Redacția Jurnalul    |    18 Apr 2026   •   16:10
Sursa foto: Hepta/Emmanuel Macron acuză Hezbollah pentrur uciderea în Liban a unui militar francez.

Un militar francez a fost ucis sâmbătă în Liban. Acesta făcea partea din unitatea de menținerea a păcii care acționează sub tutela ONU. Președintele Franței a anunțat decesul acestuia.

Militarul francez făcea parte din Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL). Anunțul privind decesul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.

Militari ONU, răniți într-un atac din Liban

Sergentul-major Florian Montorio din Regimentul 17 Geniu Parașutiști din Montauban a fost ucis în această dimineață în sudul Libanului în timpul unui atac împotriva UNIFIL”, a scris liderul francez pe platforma X.

Emmauel Macron acuză Hezbollah

Liderul francez a mai anunțat că trei dintre camarazii militarului au fost răniți și evacuați. Emmanuel Macron susține că Hezbollah ar putea fi în spatele atacului.

Națiunea se înclină în semn de respect și își exprimă sprijinul față de familiile soldaților noștri și față de întregul personal militar dedicat păcii în Liban. Totul sugerează că Hezbollah este responsabil pentru acest atac. Franța cere autorităților libaneze să-i aresteze imediat pe cei responsabili și să-și asume responsabilitatea alături de UNIFIL”, a precizat Macron.

