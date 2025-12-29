Incidente pe bandă rulantă în avioane. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul

Un incident devine din ce în ce mai frecvent în avioanele de pasageri. Subiectul a fost adus în atenția publicului de britanica Shannon Ella cunoscută pentru producțiile ei video din mediul online. Ea a publicat un videoclip în care a descris experiența din timpul unui zbor și a adunat rapid peste 212.000 de vizualizări pe TikTok, potrivit Express.

Ea a avertizat asupra unui nou obicei care presupune „ocuparea locurilor ocupate” din avioane. Concret, Ella s-a referit la persoanele care ocupă locuri încă neocupate fără a întreba însoțitoarele de zbor sau fără a aștepta îmbarcarea tuturor pasagerilor. Shannon Ella s-a confruntat cu această situație. Cineva i-a ocupat locul, dar nu din greșeală, a spus ea. În plus, când i-a cerut să se ridice, persoana a refuzat.

„Este un lucru pe care oamenii îl fac acum în avioane? Pur și simplu stau pe locul tău și spun: «Nu, este al meu, am stat acolo prima, așa că este al meu?»”, a întrebat ea.

Ulterior, numeroasele comentarii de pe TikTok au arătat că incidentul nu este izolat. Ba dimpotrivă, se poate vorbi despre un trend deoarece mulți pasageri susțin că s-au confruntat cu situații asemănătoare. O călătoare a menționat un incident în care zbura cu doi copii de șase luni și de 18 luni. Deoarece și-a găsit locul ocupat de o altă femeie i-a spus că-i lasă copiii în grijă. „Și-a găsit repede alt loc”, a încheiat călătoarea.

Și o însoțitoare de bord pe nume Olivia a comentat pe TikTok.

„Sunt însoțitoare de bord și dacă un pasager spune că cineva i-a ocupat locul, 100% îl oblig să se mute la locul atribuit”, a explicat Olivia.

Discuții au fost și pe Reddit. Un pasager a susținut că a văzut trei incidente în același avion.

„Primul a fost un tip care trebuia să fie pe locul 28C, dar care se afla tocmai pe 12B și încerca să demonstreze că era locul lui. Următoarea a fost o doamnă de la 18A care insista că trebuie să fie la geam și nu în mijloc. Următorul a fost un cuplu care trebuia să fie pe locurile 24C și D și a decis să campeze și să planteze steagul pe locurile 24A și B”, a povestit pasagerul.

De asemenea, în mediul online oamenii împărtășesc soluții despre cum poate fi rezolvată problema. Unele variante includ vânzarea locului sau refuzul îmbarcării.

